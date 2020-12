Pável Castro no podrá seguir en el Órgano Interno de Control

Otro revés. Nuevamente el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) da revés al presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno. Luego de que pidiera a Pável Roberto Castro Félix autoproponerse para repetir como titular del Órgano Interno de Control y que Cabildo lo aprobara en una discutida sesión de Cabildo el pasado 17 de septiembre, los magistrados del Teesin, por mayoría de votos, declararon improcedente esa ratificación. En su momento, el regidor Fernando Arce dejó en claro que la propuesta estaba mal planteada. Según la Ley del Gobierno Municipal del Estado, debía ser la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, quien propusiera a alguien para ese cargo. En la resolución, el Teesin consideró que el alcalde Billy Chapman y el cuerpo de regidores violentaron una vez más los derechos y facultades de Valenzuela Benites. O sea que ahora Chapman tiene otra sentencia de violencia política en razón de género contra la síndica. ¿Ni así lo pondrá en la lista el INE?



¿Ahora quién? Desde noviembre debió rendir protesta el nuevo titular del Órgano Interno de Control en Ahome, pero la ratificación de Cabildo retrasó el proceso. Ahora qué hará el alcalde Billy Chapman con la declaración de improcedencia a la ratificación de Pável Castro que hizo ayer el Teesin. De inmediato se deberá nombra a uno y el Cabildo deberá ratificarlo. Chapman sabe que no será alguien a quien pueda seguir manipulando. En pocas palabras, se le terminó su tapadera. A ver si ahora el nuevo titular del organismo interno da seguimiento a todas las irregularidades que han sido denunciadas en la actual administración y que por algún motivo solo se archivaban.



Emprendedor. El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, inició ayer una campaña de promoción para el “emprendedurismo”. Si bien no pide ningún voto o afiliación partidista y tampoco utiliza los colores de su partido político, es por todos conocidos que quiere ser el candidato a la alcaldía de Ahome por el blanquiazul. La promoción consiste en un anuncio espectacular color naranja ubicado en la carretera Los Mochis-Ahome, justo frente a las instalaciones de la planta de Japama. En el mensaje solo da la bienvenida a la tierra de emprendedores, ¿será?



El PRI. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) parece que anda con todo para que no le ganen el mandado. Dulce María Ruiz Castro por más que se la lleva en el campo, como ayer que encabezó una larga gira por El Carrizo, sabe que nos les alcanza cuando entre ellos hay cuatro pretensos a la alcaldía: Álvaro Ruelas, Bernardino Antelo, Marcos Osuna y Mingo Vázquez. En El Carrizo se tomó protesta a la representante del organismo de mujeres Onmpri, con lo que pretenden construir la unidad para las elecciones en el 2021. En pocas palabras, quieren que aquellos priistas de corazón y que se dicen desilusionados del actual Gobierno, principalmente por la falta de apoyos al campo, regresen al PRI. ¿Será suficiente?



Rechazo. A Solángel Sedano Fierro, exfuncionaria de Chapman, parece que no le servirá de nada el apoyo de la senadora Imelda Castro, aunque haya levantado la mano para ser candidata a una diputación local. Los morenistas ahomenses ya renegaron de lo que consideran sería una imposición. Aseguran que la exfuncionaria no cumple el perfil para representar a Morena. No milita en ese partido; por el contrario, ha trabajado con administraciones del PAN y del PRI. Además, pesa sentencia de violencia política en razón de género contra la síndica procuradora en el tiempo que estuvo en la administración de Chapman. Ni siquiera le dio la disculpa pública en lo individual. Chapman la hizo en montón, por todos sus funcionarios.... y eso no valió, según la síndica por el ordenamiento en su tiempo del Teesin.