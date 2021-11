Pável Castro solicitó su separación del OIC porque le corresponde al síndico procurador de Ahome proponerlo

Tiró la toalla. Aduciendo que al síndico procurador le corresponde proponer al titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix solicitó al Cabildo de Ahome su separación, lo que fue aprobado ayer por los regidores en la sesión extraordinaria. Eso no dijo cuando tenía la protección del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que mangoneaba a los regidores “paleros” que le aprobaron seguir otro periodo más y que abarcaba este trienio. Por el contrario, Pável Castro se autopropuso para seguir cuando se le venció su periodo y echar abajo la intención de la entonces síndica procuradora Angelina Valenzuela de nombrar a otro propuesto por ella, como lo marca la ley. A todas luces esa maniobra fue ilegal auspiciada por Chapman y a la que se prestó por conveniencia Pável Castro. De hecho, la hoy regidora Angelina Valenzuela hizo referencia a una controversia constitucional del caso que existe en la Suprema Corte. Pável no aguantó las presiones de sus adversarios y del nuevo gobierno contrario al chapmismo. Ayer mismo inició el proceso de su relevo.

A participar. La consulta popular sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo fue tema ayer en la conferencia semanera del gobernador Rubén Rocha Moya. Llamó a los ahomenses a participar el 28 del presente mes, lo que está a la vuelta de la esquina. La consulta es un sí o no a la planta. Lo que algunos ahomenses observaron es el mensaje de Rocha Moya porque por un lado dice no dar una opinión sobre el mismo, pero por otro destaca la inversión millonaria y los empleos que generaría la planta. Dicen que por esto Rocha Moya ya no tiene que guardar las formas, como el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, que abiertamente está por el sí. Y como la mayoría está por su construcción y operación, pues no hay lío.

Para el aval. De hecho, Vargas Landeros propuso a Cabildo los integrantes del comité ciudadano para la consulta, en que se confirmó que está el excampeón de box Jorge “El Travieso” Arce. Esto provocó que muchos dijeran que no hay seriedad. El comité es para promover la participación y vigilar la consulta. Con solo decir que hasta el férreo opositor a la planta, el regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho, estuvo de acuerdo en el comité y del proyecto de GPO. Se le acabó lo bravo desde que el entonces presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, se pronunció a favor de la planta. Hasta ahí le llegó la convicción que ayer la justificó con que primero tenía dudas.

Con los pies. Francisco Arias Ruano, Joel Godoy Corrales y Héctor Javier López Tostado primero tomaron protesta como nuevos integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y ayer el Cabildo apenas los aprobó. En días pasados, el regidor Carlos Roberto Valle Saracho se jactó de tomarles la protesta. Ayer salieron con que solo fue ratificación. Por eso no estuvieron en Cabildo. Sería el colmo que volvieran a extender el brazo.

Cacareo. Amor con amor se paga salió diciendo la diputada federal Ana Ayala Leyva tras la aprobación del presupuesto de egresos de 2022. Cuando menos los productores del campo y otros no le ven que lo aprobado les beneficie. Además, le echa mucha crema a sus tacos cuando ella y los de su bancada solo jugaron el papel de comparsas a lo dictado por el presidente López Obrador.