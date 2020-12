Pável Castro ya cumplió su periodo

Entre abogados. Tamaño lío armó el abogado Martín López Félix al pedir que les quiten el fíat a tres abogados por tener un “negro historial”: Arturo Duarte, Luis Polo Palafox y Emigdio Martínez. Ayer, el presidente del Colegio de Notarios de Sinaloa, Jesús Zazueta Ibarra, avaló los nombramientos al decir que tras el fíat del gobernador Quirino Ordaz están los exámenes que se les aplicaron a los sustentantes. Incluso dijo que el otorgamiento de los fíat es una facultad exclusiva del Ejecutivo y él tendrá sus razones o las pruebas que se llevaron a otorgarlos. Pero eso no es todo: ayer, el integrante de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México pidió la renuncia del líder de los notarios por declarar que sí cumplieron con los requisitos, cuando López Félix confirmó que no cuentan con la constancia de capacitación y actualización para que se le otorgue el fíat… Ahí nomás.



Fuera ya. La síndica procuradora de Ahome no se anduvo por las ramas. Tras el revés que dio el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa al contestar el recurso de Pável Castro que no hay dudas en la resolución del 2 de diciembre, dijo que el titular del Órgano Interno de Control ya no debe estar trabajando porque al funcionario ya se le cumplió el tiempo. O sea, que desde el pasado 24 de noviembre se le terminó el periodo a Castro Félix. Ahora falta ver a quién propone la síndica procuradora, porque si ya quedó demostrado que ejercieron violencia política en razón de género al no respetar sus facultades, ahora, aunque sea por orden del Teesin, sí lo harán. El plazo termina el 18 de diciembre. Hay que aprovechar que son tiempos electorales y no está de más cumplir con las disposiciones del Teesin. ¿No?



En promoción. El que no para de recorrer el estado es el diputado local Sergio Jacobo Gutiérrez. Sus visitas a Los Mochis han sido frecuentes. Asegura que su partido, el Revolucionario Institucional, está listo para ganar, le pongan al que le pongan enfrente. ¡Qué optimismo! Ahora presentó su libro Política comparada, cuyo fin es dar a los estudiantes, maestros y a los ciudadanos una visión de la política mexicana comparada con el resto del mundo. La presentación se desarrolló en el lobby del teatro Ingenio. Aborda temas relacionados con la democracia, las transiciones a la democracia, los partidos políticos, los sistemas electorales, el comportamiento electoral… Estaría bueno que se los regalara a los que buscan un cargo de representación en el 2021, a ver si aprenden algo, porque si de comprarlo se trata, quién sabe.



Prepotencia. Dicen que el secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, Leonel Vea Gámez, está exigiendo a los funcionarios que se “alineen” a su proyecto en busca de la presidencia municipal o serán cesados. Filtraron una conversación de un chat en WhatsApp de funcionarios. Resulta que el secretario de la comuna le exigió la renuncia a Fernando Vega, subdirector de Planeación Municipal, porque se opuso a su proyecto. Dicen que a Leonel Vea lo cargan bien “aireado” un asesor del Ayuntamiento, que es de Guasave, y el titular de Transparencia, oriundo de Los Mochis. Que dizque le dan trato de alcalde, y todo porque afirman que el dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés, ya se comprometió con la alcaldesa Nubia Ramos que la candidatura será para Leonel Vea. Míralos. A ver quién renuncia.



Exámenes. Aunque los partidos no se ponen de acuerdo ni definen candidatos, el Instituto Nacional Electoral ya está en lo suyo. La Junta Distrital 02 del INE ya aplicó ayer el examen para aspirantes a supervisores y capacitadores electorales. Francisco Cabrera Valenzuela informó que 657 personas se sometieron al examen. Los resultados se publicarán el martes. Los primeros 90 serán llamados a entrevistas del 16 al 18 en las instalaciones del INE; de ellos, los 30 mejores cubrirían el puesto de supervisor electoral. Son 174 plazas de capacitador asistente electoral. Todo conforme al calendario electoral 2021.