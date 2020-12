Pável Castro ya no es el titular del OIC

El reparto. El director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, no deja pasar una para posicionarse entre los ahomenses. Este fin de semana se dio baños de pueblo al encabezar la entrega de pavos a dos mil 500 familias humildes para contribuir a que tengan una cena digna en esta Navidad. El sábado lo hizo en las colonias de la ciudad y ayer en las comunidades rurales. Antelo Esper aprovechó el contexto de que el programa Pavotón cumple 10 años de vigencia para ponerse al frente del reparto de los pavos navideños, pero que le sirven para ganar simpatías en su aspiración por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. Aprovecha la recta pues.



Suspenso. El que levantó expectativas en su carrera por la alcaldía de Ahome es el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez. Sus seguidores socializaron un mensaje que envió por redes sociales. Y es que el promotor deportivo desde la Ciudad de México expuso que hay muy buenas noticias. No dijo más, pero se supone que son sobre sus aspiraciones. Más temprano que tarde se sabrá de qué se trata, pero por lo pronto sus operadores ya se encargan de contrarrestar el golpeteo en su contra. Por ejemplo, niegan que “Mingo” Vázquez haya propuesto una carrera a la gente de Exatec y que como premio a los ganadores les daría pavos. Y esto apenas empieza.



Inevitable. Con lo que ocurrió en la sesión de Cabildo quedó claro que Pável Castro Félix ya no es el titular del Órgano Interno de Control pese a que el oficialismo chapmista pretendió sostenerlo tras la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. La postura de que Castro Félix seguía en su puesto porque la sentencia del TEES no había quedado aún firme parece que se abandonó. Al aceptar el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y los regidores reponer el procedimiento para la elección del nuevo titular del OIC a Castro Félix prácticamente le retiraron el apoyo. Es más, si este realiza actuaciones podría incurrir en usurpación de funciones y otras ilegalidades.



Contumaz. Dicen que el caso demuestra que el alcalde Chapman es un contumaz violador de la ley, por lo que ya no le queda pregonar ser un hombre que respeta el Estado de derecho. Cuando le conviene a sus intereses, la ley la interpreta a su modo, cuando está muy clara, como en el caso del procedimiento para la designación del titular del Órgano Interno de Control. En público hizo un galimatías para defender la ratificación de Pável Castro, lo que muchos lo calificaron como absurdo, pero en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa salió con otro argumento. Pese a que la sentencia fue en su contra, algunos señalan que los magistrados del Teesin se quedaron cortos porque exoneró a los regidores que votaron en favor de la ratificación de Castro Félix, aun cuando la síndica procuradora Angelina Valenzuela les advirtió que estaban violando la ley.



Otro más. Se habla que Alfonso Acuña Delgado entró a la pelea por la alcaldía de El Fuerte. La sorpresa no es su aspiración, ya que en las elecciones pasadas fue candidato independiente, sino por el partido por el que busca ser candidato. Se trata de Morena, en donde hay varios tiradores. Pero al hacer su lucha en ese partido a algo se ha de atener Acuña Delgado.