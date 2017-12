Pavel festeja 50 años, historial de 625 fragancias, se diversifica, 50 tiendas y ahora con Scappino

* Reforma fiscal en EU y avistan más presión para el peso; New Balance por más aquí y sin Zaga; propuestas de México Exponencial; hoy Expo de Sagarpa y TLCAN.la devaluación y que el entorno económico no ha sido fácil este 2017, se estima que el negocio de la perfumería y cosmética va a terminar el año con números satisfactorios.Y es que la cantidad de jóvenes que hoy trabajan hace más grande el pastel. Además hay una mayor propensión al uso de artículos de aseo personal.En maquillaje muchas jovencitas se sienten atraídas a pintarse las uñas o los labios más temprano, y los muchachos han comenzado a cuidar su piel, lo que antaño no se veía.Ciertamente el ajuste al peso ha pegado en el precio de muchas fragancias importadas, pero la industria ha ampliado sus portafolios con opciones accesibles.Sirva señalar que los perfumes más exclusivos van a ese segmento de lujo acotado a máximo el 3% de la población con capacidad para mantener su tren de vida sin cambios.Esa perfumería de altos vuelos no sobrepasa un mercado aquí que anda entre 300 o 400 millones de dólares.Considérese también que 4 ó 5 compañías son las que concentran buena parte de la facturación como son los casos de L’oreal que lleva Javier San Juan, Estée Lauder a cargo de Roberto Soto, Chanel de Stephane Fernández, LVMH de Miguel Vargas, Beiersdorf de Andrea Mondoni y Coty.Se sorprendería del número de marcas reputadas que operan estas multinacionales que facturan millones de dólares en el orbe, porque la mayoría son aspiracionales.Una compañía que en ese ámbito no requiere presentaciones es Pavel que fundó Federico Vélez Álvarez. En su trayectoria ha sido el responsable del posicionamiento de unas 625 fragancias.Pavel va a cumplir 50 años en el mercado el próximo 13 de diciembre. La primera marca que encumbró fue la francesa Houbigant, pero además en la larga lista ha lanzado Polo, Paco Rabanne, Hermes, Ferragamo, La Prairie, Tumi en maletines y artículos de piel, misma que compró Samsonite que dirige José Manuel Pérez.En el ámbito de la distribución Pavel que dirige Federico Vélez Parsons de 46 años ya son pocos los actores que quedan.Son una especie de “incubadora” que coloca, crece la marca y luego la cede a la propietaria cuando ya es relevante.Vélez de 72 años proviene de una familia de emprendedores. Su madre Blanca Rosa Álvarez Rodríguez de 94 años empujó varias compañías como Helados Yom Yom, bienes raíces Brarsa, o la farmacéutica Bio Chemi de donde surgió la idea de crear una línea de cosméticos propia que significó el origen.Desde 2016, Pavel ha comenzado a diversificarse. Ya maneja 14 tiendas en Monterrey de ropa de ejercicio (Lorna Jane), tenis, gorras, complementos alimenticios, la mayoría en el centro comercial Arboledas de Marcelo Garza Moreno.También está en otros de Grupo Carso de Carlos Slim Helú, por ejemplo en Palmas en donde incorporan boutiques de maletería y tratamientos faciales suizos.Pavel va a terminar 2017 con unas 50 unidades, sin descuidar su origen, ya que ahora mismo se encarga del desarrollo de una línea de perfumería de Scappino que lleva Pascual Orestano.También distribuye otras marcas como Johnston & Murphy, Swiss Army, Mercedes Benz, Bless, Inglot, Pupa.Por lo pronto Pavel, firma muy mexicana, de fiesta en el aniversario de su primer medio siglo.* * *la reforma fiscal de Donald Trump en la Cámara de Representantes, amalgamándose la propuesta del Senado. Una reducción del ISR a las empresas al 20% o 22% va llevar muchas inversiones a ese país en detrimento de la IED del mundo, incluido México. Incluso se habla de repatriación de capitales, pues en el paquete se consideran también reducciones para ese renglón, lo que afectaría al peso. Gabriela Siller de Banco Base calcula una salida desde México de 8 mil 900 millones de dólares. El peso quedaría muy vulnerable, sobre todo en el primer tramo del año, máxime la negociación del TLCAN.* * *multinacional de accesorios deportivos New Balance que comanda Rob DeMartini se apresta a empujar fuerte su posicionamiento en México para 2018. Se conoce que ya negocia el fin del convenio de distribución que se tenía aquí con José Zaga, para llegar de forma directa. Esta firma es originaria de Boston.* * *día de la Feria del Libro, el laboratorio de ideas México Exponencial que llevan Sergio M. Alcocer, Karen Kovacs, Germán Escorcia, Manuel Sandoval y Gerardo Hiriart, planteó enviar propuestas a los partidos y candidatos a la presidencia para enfrentar la Cuarta Revolución Industrial. Se hará junto con el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla. El asunto no debe soslayarse, ya que en los próximos 10 años se van a perder en México el 52% de los empleos y el 62% en la industria. El desafío se analiza en todo el mundo por el cambio tecnológico y el relevo de las máquinas. Hay que empujar nuevas habilidades en el ámbito tecnológico. En el forcejeo de las banalidades políticas que observamos, el asunto ni remotamente está en la agenda.* * *Expo México Alimentaria 2017 en el Centro Citibanamex. Es organizada por Sagarpa que comanda José Calzada y se trata del esfuerzo más importante en AL para contactar productores con compradores. El propio Calzada Rovirosa hizo énfasis en que México no está cruzado de brazos de cara a los retos del TLCAN.