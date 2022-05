La Ascensión del Señor. Ciclo C.

audima

Domingo 29 de mayo de 2022.

Lectura del santo evangelio según San Lucas Lc 24, 46-53

En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto”.



Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania; levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor.



¿Hemos caído en la cuenta de que con la Ascensión de Jesús, estamos celebrando su ausencia física en nuestro mundo? Subiendo al cielo, Jesús culminó su paso por la tierra tras nacer y crecer como un hombre, tras convivir con los hombres y predicar el reino de Dios, tras morir por todos los hombres, y dejarse ver de algunos por Él elegidos. Jesús se separó de ellos. Dejándolos solos en el mundo, tendría que sorprendernos un tanto que los cristianos consideremos una gran fiesta el día en que Cristo se separó de sus discípulos, privándoles de su compañía, de su consuelo.



¿Qué hay de feliz en una jornada donde la comunidad cristiana perdió de vista lo que mejor tenía, y se quedó sin lo que más necesitaba: Cristo Jesús? O, ¿no es verdad que lo que más sabemos sobre Cristo, sus discípulos, es echarlo de menos? ¿No es cierto que lo que mejor percibimos en nuestro mundo los cristianos, es la ausencia de Jesús? Nos quejamos, y no sin razón, de lo abandonados de Dios que estamos, del poco interés que muestra por nuestras cosas y por este mundo nuestro…



¿Sentir la ausencia de Dios, que nuestro mundo sufre por su desaparición real, no debería dejarnos tristes? ¡Todo lo contrario! Los discípulos que vieron desaparecer en el cielo a Jesús, volvieron a Jerusalén con gran alegría… Jesús que se despidió de los suyos bendiciéndoles, los dejó bendiciendo a Dios, estrenando alegría y oración nuevas; y es que, es característico de la vida cristiana, saber a Dios alejado de nuestra tierra sin sabernos abandonados por él. Desde los inicios de la Iglesia, los discípulos de Jesús se han sabido solos en este mundo, sin tener que lamentarse de haber sido abandonados porque, en verdad, los cristianos no tenemos en la Tierra Dios, no lo tenemos al alcance de nuestras manos, pero sí lo podemos alcanzar en el corazón.



Regresando junto a Dios, Jesús no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado ocupados en la tarea de representarle ante el mundo, un mundo que sufre aunque no lo confiese por su ausencia: ustedes son mis testigos, dijo a sus discípulos. Jesús, antes de dejar la tierra. Teniendo nuestros intereses bien cubiertos ante Dios, que él se ocupa de ellos, Jesús nos ha encomendado que nos hagamos cargo de los intereses de Dios en el mundo.

El cristiano, lejos de lamentarse por una ausencia de Dios, que no es definitiva, vive en medio del mundo representando los derechos de Dios; mientras Dios no vuelva a hacerse presente, mientras su voluntad y su reino no sean realidad entre nosotros, y en nosotros mismos, tendremos obligación de presentarnos ante el mundo como los lugartenientes de Dios: hombres y mujeres que viven para recordar que la lejanía de Dios es solo aparente, mientras se le echa en falta a nuestro mundo, Dios necesita de creyentes que lo hagan presente viviendo según su voluntad y testimoniando sus exigencias. En efecto, Jesús nos dejó una difícil misión, pero también la fuerza de su Espíritu, la alegría de vivir y una vida ocupada en la oración y en el testimonio de que se fue a separarnos un lugar en el cielo, ante Dios.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!