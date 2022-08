Domingo 21 de julio de 2022. Ciclo C

Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,22-30):



En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamará a la puerta diciendo: ”Señor, ábrenos; pero él os dirá: No sé quiénes son Ustedes”.

Entonces comenzaréis a decir: “Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”. Pero él os dirá: “No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad”.

Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos». Palabra del Señor

En tiempos de Jesús la gente seguramente que era más inculta y menos afortunada, vivía menos tiempo, y bastante peor que hoy; por ello, probablemente, porque sabían lo poco que valía esta vida, se interesaban mucho por la otra, ya que estaban convencidos de que no podían liberarse ellos solos de sus propios males; andaban más preocupados de una salvación definitiva, que sólo Dios podía darles. Por esto, lograban vivir sin tantas cosas, pero no renunciaban a vivir por siempre sin Dios. Por eso lo decisivo no es saber el número de los que se salvarán, sino si uno se encontrará entre ellos.

De hecho, Jesús no dice que la puerta que conduce a Dios sea estrecha. Invita, más bien, a elegir el acceso menos amplio para llegar a Él. En realidad, lo que Dios quiere es achicar el pesar que sentimos siempre que lo buscamos: estando Él tras la puerta, más aún, si realmente queremos estar seguros de que nos está esperando tras esta vida, no rehuyamos la estrechez de esta vida. Lo dijo Jesús: si no prueban por la puerta menos amplia, no serán capaces de entrar. La elección está en nuestras manos.

Los que se quedaron fuera, cuando el señor de la casa cerró la puerta, no le eran desconocidos, fueron desconocidos… Habían sido amigos y compañeros, pero no llegaron a ser sus huéspedes; comieron y convivieron junto a su amigo, pero no les admitió en su casa. Y no es que hicieran cosas malas. Lo único que no hicieron es estar junto a él en el momento en que cerraba su hogar.

Para quien pudo entrar no importó que la puerta fuera estrecha, con tal de que permaneciera aún abierta. Quien se quedó fuera de la casa del amigo ¡y de su corazón! no se quejó de lo angosta que era la puerta, sino que estaba ya cerrada. Lo único que sabe decir el Señor de la casa es que no reconoce como amigo a quien se ha quedado fuera de su hogar. Dar por segura la amistad con Dios es el mejor camino de empezar a perderla. Quien intimó con su señor como con un amigo, tendrá que ver que otros son preferidos. Una amistad que se puede perder es una amistad preciosa. Un hogar al que puede que no se regrese, es mejor no abandonarlo nunca.

Nos hemos creído que, por creer en lo bueno que Dios es, no nos hace falta ser buenos nosotros; nos hemos ilusionado con que Dios hará también la parte que nos corresponde. La verdad es que la salvación y Dios nos esperan tras una puerta angosta, en una situación que, a veces, oprime después de una desgracia inesperada. Sería muy triste e insensato quedarse fuera ¡y para siempre! de la presencia de Dios por no haber estado siempre junto a Él. De nosotros depende estar listos y vigilantes.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en familia!