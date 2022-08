Domingo 14 de agosto de 2022. Ciclo C

Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,49-53):



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla!

¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra».

Palabra del Señor.

Podría parecernos que el pasaje evangélico, sorprendente por su radicalidad nos presenta a un Jesús desconocido, insólito. No es el Jesús al que nos hemos acostumbrado y del que tanto nos han hablado y al que tanto nos gusta recordar: manso y humilde de corazón. Hoy vemos a un Jesús al que más nos vale no acostumbrarnos, del que mejor sería olvidarse. Y, sin embargo, la dureza con que Jesús se expresa hoy en el evangelio, refleja muy bien su persona y su pensamiento, la razón de su vida y las exigencias que imponía a quien le siguiera. Ese Jesús que quiere incendiar la tierra y dividir familias puede resultar exagerado y hasta incómodo, pero no es fingido. No es el que nosotros ciertamente nos inventaríamos, pero es el que en verdad existió.

Preferir olvidarlo, no lo hace menos real; seguro es que si intentamos comprenderle, ese radicalismo suyo tan extremo no nos caería tan mal y quedaríamos, más que cautivados, cautivos de una personalidad tan fuerte.

Estaba Jesús emprendiendo un viaje a Jerusalén, que presentía iba a costarle la vida; el probable final trágico no deja de probarlo, pero no aminora su valor, lo acrecienta. En efecto, no le preocupa a Jesús que le puedan quitar la vida, por el contrario, él está deseoso de entregarla. Ha venido con una misión y está ansioso por realizarla. “Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia… Y, no es que no vea el peligro, ni mida sus consecuencias. Pero, ni el temido final, ni su lógica ansiedad le separan de su tarea. Previendo su fin y consciente de sus miedos, hace lo que Dios espera de él; ir hacia Jerusalén a encontrarse con su destino, a cumplir la voluntad de su Padre.

Y es lo que fue Jesús en vida, una persona verdaderamente radical, un hombre de una sola pasión. Nacido de Dios vivió para Dios. No le cupo otra tarea en su vida que la de dar a conocer a su Dios ya cercano a todos los que lo necesitaran, empezando por los más alejados o desvalidos. Tan urgente era la misión, que no toleraba dilaciones ni excusas. Tan importante, que no se permitió compartirla con ninguna otra; tan necesaria que se dedicó por entero a ella. ¿O es que es ilógico que quien arde de pasión desee incendiar el mundo? Si nos comparásemos con ese Cristo, tan poco medido, tan extremista, los cristianos hoy nos deberíamos sentir “muy razonables”, como mediocres. Hemos hecho un estilo de fiel cristiano, que responde sólo a una breve celebración semanal a la que vamos obligados, porque “así lo manda la Iglesia” y en la que pasamos el tiempo, observando a quienes llegan, se duermen y se van… En realidad, no sabemos qué hacer con ese Jesús que está todos los días para atendernos y escucharnos y que nosotros sólo buscamos y creemos encontrar en imágenes o rezos y olvidando que se encuentre en la persona de los hermanos de menor apariencia, pero garantes de una presencia de Jesús, hipotecada en su limitada sencillez...

Y así, aunque deseemos de Dios siempre más de cuanto nos concede, y por eso nuestra relación con él no logra cambiarnos ni calmarnos, no nos satisface del todo, siempre le regateamos cuanto le ofrecemos, y cualquier cosa que nos pide nos parece irrenunciable. Verdaderamente, no valemos ni para vivir con una sola pasión. Y viviendo sin pasión por Dios, no sobrevivimos a las pasiones.

No puede haber paz para quien vive apasionado y ve que no se comparte su pasión. Vivir junto al fuego quema. Y Jesús quiere ser fuego que incendia, pasión que se extiende. Si soporta mediocres a su lado, es porque confía en que su convivencia los cambiará y espera que prenda en ellos el fuego de su pasión por Dios. ¿No seremos nosotros? ¡Haz, Señor que arda ya el fuego, tu fuego, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra ciudad y en nuestra nación!

¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en familia!