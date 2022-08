Domingo 28 de agosto de 2022. Ciclo C

Lectura del santo evangelio según san Lucas (14,1.7-14):

Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: “Cédele el puesto a este”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido».Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos». Palabra del Señor

Siempre en camino hacia los hombres, sin casa propia en la que descansar, Jesús solía acudir dondequiera le invitasen. Era huésped de personas influyentes lo mismo que de notorios pecadores; a nadie negaba su compañía ni el evangelio de Dios.

Hoy el evangelio nos ha recordado una de esas ocasiones. Un importante fariseo le había convidado a comer un sábado. Su presencia despertó cierto revuelo entre los asistentes, que no dejaban de observarlo. No tardó él en advertir cómo los invitados buscaban los mejores puestos disponibles; todos se creían dignos de mayor distinción; esta actitud le movió a darles una lección.

En realidad, quería mostrarles la malicia de un comportamiento que busca el honor propio antes que la honra de Dios y el respeto al prójimo. Y añadió que no debemos hacer favores con la secreta ilusión de ser recompensados. (Como lo hacemos actualmente: “no dar paso, sin huarache”). Nosotros, de haber sido invitados, probablemente hubiéramos simulado no ver o intentado disculpar semejante comportamiento, si es que no hubiésemos caído en él. Si Jesús no deja pasar lo sucedido es porque ve en ello algo más serio que una simple carrera por obtener privilegios a cualquier costo.

La advertencia que les hace va mucho más allá de lo que ha contemplado: pueden perderse a Dios quienes se creen más dignos. Hacer el bien a quien nos lo puede pagar, no es buen negocio, pues nos haría perder la dicha en el reino. El hecho observado le sirve de excusa para corregir la tentación de los buenos de creerse mejores, más dignos, sólo porque hay otros peores, menos honrados.

No conviene que frente a Dios los buenos se distingan por apetecer lugares mejores de los que han recibido. Haber sido convidado es ya honor suficiente. Tener a Dios como anfitrión es bastante ya para vivir satisfecho. Que Dios haya pensado en uno, dándole un puesto en su fiesta, ha de bastar para calmar nuestra necesidad de gloria y poder. Ante Dios no somos buenos por el lugar que ocupamos ni por el bien que hacemos o nos merecemos. Es Dios quien nos hace buenos, invitándonos a gozar de su compañía y de su mesa. Anhelar otros bienes es hacer malos los ya concedidos. Buscar mejores puestos es considerar no muy buenos los que Dios nos ha asignado.

El riesgo que corren los buenos, que se lo creen, es pensar que aún Dios no ha sido suficientemente bueno con ellos o que se merecen más; acabarán como ya lo ha advertido Jesús, por caer en el ridículo de verse despojados de cuanto usurparon. Lo que de Dios recibe el creyente es ya bueno en demasía. Apetecer otros honores, mejores puestos, más dignidad es intentar hacer malo a Dios y a cuantos comparten con nosotros sus dones y su compañía.