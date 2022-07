Domingo 3 de julio de 2022. Ciclo C

Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,1-12.17-20):



En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:

«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa.

Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”.

Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado”. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad».

Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre».

Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo». Palabra del Señor

Acuciado por la urgencia del Reino y queriendo multiplicar su predicación, un buen día Jesús se decidió a compartir su misión personal con un grupo escogido de discípulos. Puesto que le preocupaba encontrar nuevos oyentes para su evangelio, sintió la necesidad de recurrir a nuevos predicadores; y obviamente, no tuvo a quien mejor mandar que a cuantos convivían con él y mejor lo conocían. Envío de dos en dos a cuantos antes había podido reunir en torno a sí. Quienes le habían seguido hasta entonces eran ahora llamados a precederle: allí donde pensara ir él, debían ellos llegar antes.

Esta decisión de Jesús, nos descubre uno de los elementos más importantes, y menos atendidos, de la naturaleza del discipulado: Jesús convierte a sus seguidores en misioneros. Y ello significa que envía a quienes conoce: apóstoles son sólo los que le han sido íntimos; Jesús manda a quienes antes le han obedecido. Se hace representar por cuantos han convivido con él. Serán sus lugartenientes quiénes han sido sus compañeros de camino.

El discípulo de Jesús ha de contar, pues, con que su Señor le envíe al mundo en su lugar y con su poder; Jesús quiso, y sigue queriendo, seguidores que le precedan en el anuncio del Reino. Los discípulos no lo son para quedarse siempre junto a Jesús; acaban por convertirse en sus testigos. Jesús necesita de todo aquel que se precie de ser discípulo, para preparar sus caminos. Sin enviados que le antecedan, no podrá preparar su venida ni habrá recibimiento. El mundo está tan necesitado de Dios, porque apenas cuentan - Dios y el mundo - con testigos que le anuncien el evangelio. La escasez fue, y es, tan grande, la urgencia tan grave, que Jesús no sólo pidió el compromiso personal sino también la oración: no bastaba con la disponibilidad de algunos hombres, había que contar con la disponibilidad de Dios.

Y, por ello, Jesús manda que oren aquellos que van a ser enviados: pedir operarios no exime de ir a trabajar. Más bien, la oración es la mejor preparación, la etapa previa, antes de ser enviados.

Deberíamos preguntarnos si podemos contentarnos con seguir pidiendo que Dios mande apóstoles al mundo y negándonos a ser nosotros los enviados. No podemos seguir quedándonos tan tranquilos pidiendo al Señor mejores apóstoles, pero temiendo que cuente con nosotros, o con algunos de los nuestros. Si tanta es la necesidad que nuestro mundo tiene de Dios, tantas más probabilidades habrá de que Jesús nos necesite. Y si lo primero que ordenó Jesús a quienes iba a enviar fue rezar para que Dios mandara operarios a su mies, está claro que una manera de saberse enviado es haber sentido la necesidad de pedir misioneros para nuestro mundo.

Jesús, además de indicarnos que hay que rezar y predicar; a los que envía al mundo, les ha hecho, primero, sus confidentes compartiendo su vida y su oración. Después los ha convertido en sus representantes. Para ello, además de su tarea, los provee de sus consejos: el misionero ha de saber que evangelizar no es fácil; sus apóstoles, advierte Jesús, se sentirán como ovejas entre lobos, acosados. Aún más, no les promete demasiadas seguridades. Tendrán que ir ligeros de equipaje, sin más provisiones que la paz y las prisas: porque el Reino de Dios llena el corazón del apóstol de Cristo, quien lo anuncia sabe que están atendidas sus necesidades. Dedicarse a Dios por entero, hace que Dios cuide de uno; y en ello radica la paz prometida al apóstol.

Las atenciones del apóstol de Jesús las obtiene quien atiende el Reino de Dios. Sólo descansa allí donde hay una familia que acepta a Dios.

Es verdad que para el apóstol de Cristo es consolador, a veces incluso necesario, ser aceptado. Pero no es menos cierto que lo decisivo no es el consuelo del apóstol, sino la aceptación del Evangelio de Dios.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en la familia!