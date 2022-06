Domingo 5 de junio de 2022. Ciclo C.

audima

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor…

Con la celebración de Pentecostés, clausuramos hoy el tiempo litúrgico de Pascua. La Iglesia ha querido que durante 50 días recordáramos el camino de fe que hicieron los primeros discípulos y reviviéramos la experiencia, y no nos dejó solos en el mundo con esa misión casi imposible. Nos dio su propio espíritu, aquel Espíritu que le había alentado durante toda su vida, y la encomienda de perdonar, aquella tarea que dio sentido a su vida y a su muerte. Aquel preciso día nació la comunidad cristiana, nacimos todos aquellos, que en el mundo seguimos hoy creyendo que Jesús ha resucitado realmente y que tenemos el deber, y el honor, de hacer sus veces en el mundo.

No deja de ser consolador que el Resucitado eligiera a unos hombres aterrorizados, encerrados en sus casas, para convertirlos en impávidos testigos suyos. Ellos son nuestros orígenes: unos discípulos asustadizos son nuestros apóstoles, la roca donde se apoya nuestra fe, y la fuente donde surge nuestra fidelidad. Si Cristo Jesús recién resucitado no reparó en su cobardía, y les dio su paz y la misión de representarle, quiere decir que no hay miedo, por invencible que nos parezca, ni traición, por más consumada que la tengamos, que pueda librarnos de la tarea de ser sus enviados al mundo.



Presentándose ante ellos, Jesús sacó a sus discípulos de su casa y de sus miedos de su encierro y de su pusilanimidad y lo lanzó al mundo. Hemos de recuperar el coraje de decir al mundo qué poco nos importa que nos crean y cuánto nos interesa que Jesús viva realmente.

La alegría que nos da el saberle vivo entre nosotros, aunque no lo veamos, ni podamos tocarle, nadie nos la puede quitar. Habiéndonos dejado en el mundo su paz y habiéndonos dejado el mundo como campo de misión, nos ha asegurado la alegría de poder contar con su espíritu, y de vivir entusiasmados con él.

La comunidad cristiana nació de unos hombres sin demasiado valor, que se supieron enviados. No importó, pues, lo poco que pudieron dar de sí, ni el miedo que sintieron en su corazón; decisivo fue cuánto les había dado Jesús su paz y el mandato de representarlo entre los hombres.

Jesús resucitado quiere hacernos hombres nuevos, tan nuevos que no nos reconozcamos a nosotros mismos, testigos fehacientes de la fuerza de su resurrección, resucitando en nosotros la alegría del testimonio y la tarea de representarlo. Que la Iglesia, comunidad de testigos, renazca hoy depende de nosotros, que lo creemos vivo y presente en el mundo.

No debería extrañarnos: solo quien en su corazón hospeda al Espíritu de Jesús puede atreverse a perdonar de corazón. El perdón al ofensor es posible a quien vive según el espíritu de Jesús. Lo dijo el día del nacimiento de la comunidad cristiana y lo repite hoy a nosotros que lo recordamos: “Reciban el Espíritu, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados”. Así pues, quien puede perdonar a quien le ha ofendido ha recuperado la paz interior y tiene el espíritu de Jesús; cumple la misión encomendada.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!