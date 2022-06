Domingo XII del tiempo ordinario. Ciclo C.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 9, 18-24

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: — «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos contestaron: —«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas». Él les preguntó: —«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».

Pedro tomó la palabra y dijo: —«El Mesías de Dios».

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: —«El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Y, dirigiéndose a todos, dijo: —«El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará». Palabra del Señor.

Los discípulos fueron, seguramente, los primeros al sorprenderse ante la doble pregunta que Jesús les acababa de hacer; habían caminado con él recorriendo toda Galilea, presenciando sus milagros, oyendo sus discursos, compartiendo su trabajo y su descanso, tenían, por fuerza, que conocerlo bien; tanto tiempo de convivencia les había familiarizado con él y, ciertamente, tenían una idea hecha ya sobre su persona y sus intenciones, no en vano le seguían donde fuera, y habían dejado todo cuanto tenían por él; eran ellos quienes se habían interesado por Jesús, quienes le preguntaban por sus ideas y sus doctrinas.

No contaban con que un buen día Jesús se interesara por saber la opinión que circulaba entre la gente, sobre su persona, ni mucho menos que quería interesarse en conocer la opinión de sus discípulos.



El interés personal por Jesús, el saberlo Enviado de Dios, debería llevarnos a preguntarnos si los demás también comparten nuestro conocimiento y el amor que le tenemos; quien está entusiasmado por su maestro, es mejor propagandista.

Quien es discípulo bueno, desea que el mundo se vuelva discípulo. Quizá nuestro desinterés en saber si los demás comparten nuestras ideas sobre Jesús y nuestro compromiso con él no sea más que efecto del poco aprecio que le tenemos y de nuestro desconocimiento: si no tenemos una opinión hecha sobre Jesús, lógicamente, no nos interesará mucho que la tengan los demás; si no lo amamos de verdad, no nos dolerá la indiferencia que reina a nuestro rededor. Para suscitar interés, hay que estar interesado.

Interesarse por él, sin interesarse por lo que sobre él piensan los otros, no es digno de discípulos: mientras nos interesemos por lo que los demás dicen de Cristo, nos seguirán interesando él, su persona y su doctrina. Es la indiferencia del discípulo la causa de que se silencie al maestro en nuestro mundo.



Si nuestro modo de vida, mejor que nuestras palabras, lograran cuestionar los modos y las modas con que viven nuestros contemporáneos y les hicieran preguntarse por quién nos hace vivir de este modo, por Cristo Jesús, volveríamos a ser los discípulos que el maestro quiere tener a su lado.

Ilustración: Cortesía Pbro. Gerardo Gómez Villegas

Pero no basta con saber la opinión de la gente: los discípulos históricos de Jesús tuvieron un día que responder personalmente ante él. Y un día, más tarde o más pronto, quizá ya lo hemos hecho alguna vez, y seguramente lo tendremos que repetir más veces, deberemos responder también nosotros a la pregunta: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes?” A esta pregunta, si la respondemos como hizo Pedro, nos legitimará como discípulos auténticos de Jesús.



Definirnos ante el mundo como cristianos, decirnos a nosotros mismos y a los demás quién es para nosotros Cristo Jesús, es una forma de sentirnos tomados en cuenta, no olvidados por Dios.



Este es el testimonio que deberán dar los discípulos: no basta con saber quién es Jesús, conocer qué es lo que hizo por nosotros. Habrá que seguirle siempre en pos de él, soportando el mismo camino e idéntica carga; perder la vida como Él significaría ganarla para siempre. No basta, pues, con dar una opinión sobre Jesús por muy personal que sea, por muy pública que se haga, si no se le concede también la propia vida, de nada valen las palabras.



Jesús sigue pidiendo a sus discípulos que se pronuncien por Él ante los demás. Y quien lo haga, sabrá, como Pedro, que su maestro se ha comprometido no a tener una buena opinión sobre él, sino a dar su vida por él.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!