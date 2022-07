La belleza de la liturgia (1) Nos llega una Carta.

Para saber

Se cuenta que un empleado reclamó a su jefe: ¿Cree usted que es justo que me pague el salario mínimo?”. El jefe le respondió: “Sí, no es justo, pero la ley me obliga a pagárselo”.

A veces creemos que merecemos más, pero tal vez recibimos más de lo justo. Esto nos acontece con Dios: recibimos mucho más de lo que damos y lo vivimos en la liturgia. En la pasada Solemnidad de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, el Papa Francisco publicó una Carta apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. La tituló: “Desiderio desideravi” —Ardientemente he deseado— (Lc 22,15), refiriéndose a las palabras de Jesús al manifestar su deseo de celebrar la Pascua con sus Apóstoles. El Papa desea que reflexionemos y contemplemos la belleza y la verdad de la celebración cristiana (n.1).

Para pensar

En una ocasión una señora, criticaba las ceremonias religiosas a su párroco. Le decía que no sirven, que son exterioridades como supersticiones. El sacerdote, que había estado muy correcto, se levantó y muy campechano, le dio una gran palmada en la espalda a la señora, como si fuera un amigo diciéndole: “¡Qué cosas se le ocurren a este pedazo de alcornoque…!” La dama se puso muy colorada, e indignada le exigió: “Está faltando a las más elementales normas de educación…”

El sacerdote sonrió y contestó: “De acuerdo, usted exige que se le trate con buenas maneras. Pero si se trata de Dios, le parece demasiado una simple ceremonia y muestras de respeto. ¿Comprende ahora la necesidad de esas ‘exterioridades’ para con Dios?”

La liturgia nos enseña a tratar de modo apropiado a Dios, a ser “educados” con Él.

Para vivir

Al desear el Señor celebrar ardientemente la Pascua, donde Él es el Cordero sacrificado, muestra su gran amor por nosotros, y que lo descubrimos en la liturgia (n. 2). Dios desea restablecer la comunión con nosotros y nos ofrece hacer presente su sacrificio en cada Misa. Que sepamos asombrarnos por la belleza de la Liturgia bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia.