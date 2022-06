¿Rezar cuando me “nazca”? El modelo de toda familia.

Para saber

Cuenta Martín Descalzo, periodista, que una profesora les pidió a los niños escribieran qué cosa les gustaría ser. Un niño respondió que un televisor. Y explicaba: así mis padres y hermanos me mirarían, me cuidarían, me escucharían con mayor atención e incluso callarían a los demás cuando estuviera yo hablando.

No le faltaba razón al niño.

En una familia se ha de vivir en el amor. San Juan Pablo II describía a la Santísima Trinidad como una comunidad de personas unidas en al amor. Con motivo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, el papa Francisco recordaba que Jesús nos revela las otras dos personas divinas: el Padre y el Espíritu Santo. El Padre se dona enteramente al Hijo. El Hijo se dona en la cruz y en la eucaristía, y el Espíritu Santo es el don de Dios para nosotros. La perfección de Dios está en su amor al donarse, perfección a la cual estamos llamados todos.



Para pensar

El escritor C.S. Lewis escribió un libro divertido y profundo titulado Cartas del diablo a su sobrino. Presenta cómo un diablo viejo le enseña a su novato sobrino. Le dice que les haga creer que rezar lo aprendido es cosa de niños, que como adultos no las recen, sino que solo recen y acudan a misa cuando lo “sientan”, “cuando les nazca”.



Pero se cae en un círculo vicioso: mientras menos se reza, menos “ganas” dan y, al dar menos ganas, se reza menos. Y así no se sale nunca. Se logra la meta del demonio: alejarnos de Dios. Pensemos si solemos caer en esa trampa diabólica.



Para vivir

Es frecuente hablar de uno mismo, pero el Espíritu Santo nos enseña a hablar de los demás, a donarnos. Para reflejar a Dios, hemos de vivir para los demás. La Trinidad nos enseña que no somos islas, necesitamos de los demás y necesitamos ayudarles.

La señal de la cruz no es un mero gesto, sino que ha de inspirar nuestra manera de hablar, conocer, responder, perdonar. Concluyó el papa Francisco acudiendo a la Virgen María, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu, para que nos ayude a testimoniar en la vida el misterio de la Santísima Trinidad, que se dona.