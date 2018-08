Pedestre de las fiestas patrias

Se acercan las fiestas patrias, Día de la Independencia, y el Grito que se da en Palacio Municipal. En recuerdo de nuestros héroes, se dice.Y mecen el Lábaro Patrio ante el bullicioso público. Llueva o truene, ahí está la gente. Pero también recordamos clásicos eventos deportivos. Y algunos con escasa organización. Ejemplo: La Gran Carrera Pedestre de la Independencia. No tiene el eco de otros años. Donde un gran contingente se arremolinaba para ver a decenas de corredores que lo hacían en 5, 10 o más kilómetros. Y con un premio en efectivo, atractivo.En toda la región del Évora era obligatorio hacerlo.Por allá en los años 60 se corría con una antorcha en mano. Quizás por falta de iluminación, dirán algunos.Ahora las cosas pintan diferentes. Allá en Mocoritón Viejo, los vecinos de las rancherías cercanas se vienen en estas fechas.Y a propósito de talmox, runchus, huijirris, -traducción- “Ya lo ves, ya lo viste, ya lo verás, esa vistosa fiesta” ¡Ai´si! En la hermana República de Angostura es todo un vendaval de corredores de la parte sur. Y acá en The Rosca City no puede faltar el jolgorio.Las autoridades deportivas todavía no sacan la convocatoria para su participación, a no ser que en este año no se haga.El tiempo está encima y si se quiere algo bonito, pues a darle que es mole de olla.