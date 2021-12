Pega duro el frío en la región norte

audima

El descenso de la temperatura en la zona norte de Sinaloa ha sido drástico en los últimos días a causa del frente frío número 14 de la temporada invernal.

El termómetro llegó a los 4.5 grados antier y ayer a 5 en El Fuerte, de las más bajas que se ha presentado en Sinaloa.

Ayer en Choix estuvo a 6 grados y en el Valle del Carrizo a 7, lo que alertó a los pobladores, sobre todo a los productores que tienen cultivos en pie.

La temporada obliga a todos a cuidarse para no enfermarse de las vías respiratorias. De hecho, estas han repuntado por el cambio de temperatura.

Por eso, el Sector Salud está recomendando abrigarse bien y no exponerse al frío para evitar complicaciones de salud. Sobre todo se tiene que proteger a los adultos mayores y los menores de edad.

Esto es lo que todos saben, pero que es recurrente no acatarlas por un motivo u otro. Ahora más que nunca se requiere responsabilidad.

El frío y la pandemia del coronavirus obliga a todos a extremar las medidas de cuidado, lo que no está ocurriendo por el exceso de confianza. Sin embargo, no hay que bajar la guardia para no tener una mala experiencia. No se olvide eso.