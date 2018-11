Pelea intestina en Morena por la dirigencia, por figurar y por la falta de preparación

La tormenta perfecta. Da la impresión que no estaban preparados. Que su asunción al poder los tomó desprevenidos. Y hoy, apenas a un mes de que arrancaron los alcaldes y a dos de haber asumido el cargo los diputados, han mostrado ser unos improvisados. Por decir lo menos. Pero no solo se trata de los alcaldes y diputados de Morena, es también ese partido el que en estos momentos está sumido en un pleito intestino, todo por el poder. Todo por controlar a Morena en Sinaloa. Y no se trata de que estén tan interesados en conducir el partido, ni un Ayuntamiento, ni el Congreso del Estado, se trata de una lucha por el poder y por la lucha de la próxima contienda electoral. No sabemos si los alcaldes de Ahome, Guillermo Chapman, y de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, estén guardando su interés por alcanzar la gubernatura. Pero el de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ese sí quiere ser gobernador. Ni un solo banderazo de obra propio ha realizado en su primer mes de alcalde. Ahhh, pero eso sí, sigue prometiendo todo. Como si la campaña no hubiera terminado. En el Congreso del Estado, la mayoría de Morena, que encabeza Gabriela Domínguez, solo el ridículo han hecho a dos meses de haber iniciado. Oponerse por sistema a todo lo que se propone de sus contrapartes, es la “línea”. Y votar a favor de todo lo que sea propuesto por alguno de sus miembros, es la otra “línea”. Lo que tanto criticaban. Lo que prometieron que terminaría. Ellos lo están haciendo...Y burdamente. En el caso del pleito por la dirigencia estatal de Morena, la diputada federal Merary Villegas levantó la mano para apuntarse como aspirante. Y criticó a los innombrables Roberto Cruz y Gerardo Vargas, de buscar convertirse en dirigentes de Morena cuando ni siquiera son militantes, y mucho menos se identifican con los principios del partido. Pero Merary Villegas también “escupe para el cielo”. Es actualmente diputada federal y apenas acaba de asumir el cargo. Y ahora pretende hacerla de “chango mecatero”. Eso que tanto criticaron a los priistas. Ya un grupo de militantes morenistas la descalificaron. La acusan de “nepotismo”. De utilizar sus cargos para favorecer a familiares y amigos. Es en verdad Morena “una cena de negros” cuyos integrantes dan la apariencia que no estaban preparados para llegar al poder y ser los representantes que el pueblo demanda.

El nepotismo y compadrazgos. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez no dice nada cuando se trata del tema de nepotismo. Su esposa tiene trabajando en la nómina de la comuna a familiares directos y políticos. Y la mismísima síndica procuradora, Edna Bojórquez, ya dijo que está investigando ese tema. Y confirmó que la oficial mayor es esposa del dirigente de Morena en el estado y próximo titular de Conapesca, Raúl Elenes. Y el titular de Protección Civil de Mazatlán es hijo del diputado federal de Morena, Maximiliano Ruiz. En esos casos, precisó la síndica procuradora, no aplica el nepotismo. Ahh, pero está claro que son “cuotas y cuates” de “El Químico”. Apenas la síndica procuradora anunció que está investigando los casos de nepotismo de la esposa del alcalde, inusitadamente en redes sociales comenzó a ser objeto de críticas y descalificaciones. Y los “golpes” vienen de los mismos “operadores” del “Químico”. Es cuestión solamente de checar las cuentas falsas en redes.