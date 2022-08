Película para ver el fin de semana

El domingo pasado, por recomendación de mis amigas me di a la tarea de ver la película Siempre el mismo día. Esta película nos habla de Emma y Dexter. Después de pasar un día juntos, el 15 de julio de 1988, cuando ambos terminaron la universidad, Emma Morley y Dexter Mayhew traban una amistad que durará toda la vida. Ella es una chica de clase trabajadora, que tiene principios y ambiciones. Él es un seductor adinerado que sueña con convertir el mundo en su patio de recreo.

Somos testigos de momentos clave de su relación en varios reencuentros, siempre el 15 de julio, durante 20 años. Juntos y por separado vemos a Dex y a Em crecer a través de su amistad, discusiones, esperanzas y oportunidades, pérdidas, risas y lágrimas. En algún momento de su viaje, descubren que lo que buscaban y esperaban siempre había estado al alcance de la mano. Al entender el verdadero significado de aquel día de 1988, acaban aceptando el amor que les ofrece la vida y que en el fondo lo sabían, pero el miedo no les dejaba aceptarlo.

Disfruté mucho el filme, es una película real, entretenida y amena. Me gustó la recreación de las distintas épocas de los personajes, acompañada de canciones adecuadas para cada momento.

No mentiré diciendo que es la mejor película de romance que he visto ya que siento que tenía oportunidad de volverse más intensa y profunda, pero me parece también una historia más que correcta, rodeada con buen gusto y cierta originalidad, que en absoluto cae en la cursilería. Mi resumen sería: No hay ninguna declaración amorosa que no sea de carácter urgente, no sabemos nuestro tiempo en la tierra.