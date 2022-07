Peloteros que evitan El Juego de Estrellas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Mucha gente va a la Iglesia una vez a la semana para invertir un dólar y a esperar como respuesta un millón”… Joseph McKadew.-

Dentro de nueve días, el martes 19, van a presentar El Juego de Estrellas 2022, el número 92 en la historia, la cual comenzó en el Comiskey Park, de Chicago, el jueves 6 de julio de 1933.

Los 10 comisionados que ha habido en Grandes Ligas y los propietarios de equipos durante estos 89 años han manejado muy bien la promoción de esta competencia. Por eso, el evento ya no es de un día, sino que hay actividades durante una semana. Y la fiesta no se limita al estadio, también abarca otros sitios. Este año, por ejemplo, en Los Ángeles, además de los tres días de acción en el Dodger Stadium, hay acción en dos lugares más. Sin embargo, algunos peloteros prefieren no tomar parte, por varios motivos…:

1) Temen lesionarse.

2) Prefieren descansar esos tres días.

3) Toman el tiempo para estar con la familia.

4) Aún cuando el espectáculo es a beneficio de la Asociación de Peloteros, no hay beneficio económico individual para ellos, quienes, sin embargo, ganan millones de dólares semanalmente.

5) El resultado del juego no cuenta para la temporada, ni los récords personales significan gran cosa para cada jugador.

Algunos ejecutivos y periodistas opinan que debe desaparecer, pero no parece posible, porque el negocio, especialmente la televisión, es muy productivo. He sido testigo de casos de peloteros que se han hecho enyesar un brazo o una pierna, fingiendo una lesión, con el fin de no acudir a Juegos de Estrellas.

¿Eso ocurrirá también este año?... No lo sé. Creo que nadie lo sabe. Latinoamericanos ha habido en los Juegos de Estrellas desde 1951, cuando aparecieron Alfonso “Chico” Carrasquel y Orestes “Minnie” Miñoso, ambos de los Medias Blancas. Y la primera vez que hubo un grupo grande de habla hispana en estos clásicos fue en 1981 en Cleveland, con Fernando Valenzuela, Rod Carew, Pedro Guerrero, David Concepción, Baudilio Díaz, Manny Trillo y Antonio Armas. Al año siguiente, 1982, David Concepción fue El Más Valioso en el Juego de Estrellas. El primer pitcher de habla hispana en abrir un Juego de Estrellas fue Juan Marichal, en 1965, y también abrió el de 1967. Este año esperamos un buen Juego de Estrellas, por las figuras que han aceptado participar, incluso valiosos latinoamericanos. La Americana ha ganado más Juegos, 46, que la Nacional, 43. Dos veces han terminado empatadas, en 1961 y en 2002.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.