Pemex: adiós consejeros

Es muy probable que a partir de diciembre Pemex prescinda de los consejeros independientes, personajes que no pertenecen al gobierno y cuya visión profesional, en teoría, enriquecía la visión estratégica.

La idea de incorporarlos al consejo tradicional, dominado por funcionarios de las secretarías de Energía, Hacienda, Medio Ambiente, Economía, etcétera, se instauró durante el gobierno de Vicente Fox.

Acuérdese que en ese sexenio el de Guanajuato invitó como consejeros externos a empresarios del calibre de Lorenzo Zambrano, Carlos Slim, Rogelio Rebolledo y el mismísimo Alfonso Romo.

No duraron mucho, pues el sindicato petrolero liderado ya por Carlos Romero Deschamps presionó porque tuvieran voz y voto. Fox terminó disolviendo el consejo de la paraestatal entonces dirigida por Raúl Muñoz.

Sin embargo, el espíritu de los consejeros independientes persistió. Cuando Felipe Calderón llegó a la Presidencia designó consejeros a Héctor Moreira, Fluvio Ruiz, José Fortunato Álvarez y Rogelio Gasca Neri.

En 2013, tras el arribo de Enrique Peña Nieto, los consejeros se volvieron a modificar. Jorge Borja sustituyó a Gasca Neri. Paralelamente se propusieron a Alberto Tiburcio, Carlos Elizondo y Jaime Lomelín.

En 2014 migran de consejeros profesionales a independientes. El primero en salir fue Lomelín por un conflicto de interés, pues venía de Peñoles, el negocio minero de Alberto Bailleres, que creó Petrobal.

La posición de Lomelín nunca se cubrió. Tiburcio, exdirector de Ernst & Young, terminó en 2016 y fue relevado por Felipe Duarte. Después en 2017 se incorporaron María Teresa Fernández y Octavio Pastrana.

Todos, Elizondo, Duarte, Fernández y Pastrana, excepto Borja que ayer completó su periodo, son consejeros transexenales. Sin embargo es casi un hecho que no estarán más allá de diciembre.

El equipo de Andrés Manuel López Obrador, y particularmente la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el futuro director de Pemex, Octavio Romero, los ven con recelo y desconfianza.

Los consideran emisarios del pasado. Los tachan de omisos frente a los excesos que cometió la administración de Emilio Lozoya. Además le decíamos ayer que perciben sueldos de 180 mil pesos.

MÉXICO PIERDE

En el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Pablo Azcárraga, hay preocupación. En los últimos 30 días han habido 70 mil cancelaciones de reservaciones en destinos de playa.

Hablamos de unas 140 mil personas que ya no vendrán a México y unos 500 mil cuartos-noche que se perderán. ¿La razón? Una combinación de alertas de viaje de Estados Unidos a sus ciudadanos, avance sin control del sargazo en Cancún y la Riviera Maya y la competencia de Airbnb. Miguel Torruco, propuesto para secretario de Turismo, recibirá un sector golpeado.

NO A LA CNBV

Otro que rechazó la oferta para presidir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue Dieter Holtz. Este personaje se desilusionó del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Originalmente el equipo de Alfonso Romo lo propuso para encabezar la política deportiva al frente de la Conade, pero una decisión política lo desplazó y en su lugar designaron a la velocista Ana Gabriela Guevara. El otro que le mencioné era Jorge Arce, de Santander. Pero de loco renuncia a la tercer posición más importante del grupo de Ana Botín en México.

BANCO POPULAR

Le decía que Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont lideran la batería legal de Antonio del Valle y otra decena de socios que están siendo denunciados por accionistas minoritarios del Banco Popular. El grupo de mexicanos señalados presentó además dos arbitrajes en contra del Reino de España por haber facilitado la fuga de depósitos, no enviar mensajes de confianza y avalado la venta de esa institución al Banco Santander en un euro. Los mexicanos son representados por Javier Rubinstein, socio del bufete estadounidense Kirkland & Ellis.

SURGE DAYKOM

Daykom es la nueva consultoría en comunicación estratégica que encabeza Eduardo del Río, exsecretario particular y vocero de José Antonio Meade. Con experiencia en el periodismo y la comunicación, el nuevo asesor estableció una alianza estratégica con Integra, la firma de Alejandra Sota, ex vocera presidencial y estratega. El proyecto cuenta con el apoyo de Daniel Millán, ex director general de Medios Internacionales de la Presidencia, y del politólogo Esteban González, quien coordinara la agenda de Meade durante su segundo paso por la SHCP.

INTERJET COLOCA

Interjet va colocar 15 Superjet 100 en una nueva aerolínea de bajo costo sudamericana y se quedará, de entrada, con siete aparatos de los 22 que llegó a comprar. Con este movimiento la aerolínea de Miguel Alemán calcula reducir la deuda con el fabricante ruso Sukhoi, que preside Igor Azar, en 150 millones de dólares, desde los 220 millones que registra su balance por la adquisición de esas aeronaves.

VAN LOS G650 ER

El mercado de los G650 ER está muy caliente. Hace unos días Carlos Slim dio su adelanto de 7.5 millones de dólares para este jet ejecutivo del fabricante Gulftream con un precio de lista cercano a los 75 millones de dólares. En un año se lo deberán entregar. Ya lo tienen Germán Larrea de Grupo México y Alberto Bailleres de Grupo Bal.