Peña Nieto-Trump: cita en Hamburgo

Se gastó el amor de tanto usarlo. Florestán.

Primero lo había adelantado la Casa Blanca, ayer por la mañana, al dar a conocer la relación de jefes de Estado y Gobierno con los que el presidente de Estados Unidos se entrevistará en el marco de la cumbre del G-20, la semana que viene en Alemania, y después lo confirmó, vía Twitter, la Cancillería: los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump tendrán una reunión el próximo viernes en Hamburgo.



Será este el primer encuentro de ambos desde que Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, el pasado 20 de enero.



La única vez que se vieron fue en Los Pinos, allí se conocieron, cuando el empresario aceptó la invitación de Peña Nieto hizo a él y a la candidata demócrata, Hillary Clinton, para que vinieran y escucharan de primera mano su visión del México real, distorsionada por el tono de sus campañas electorales, marcadamente por él.



Trump llegó el miércoles 31 de agosto, se reunió con el presidente en Los Pinos, acompañado de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y de la ahora exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y luego ofrecieron una declaración de prensa que se convirtió en conferencia que terminó de un modo muy distinto al que hubiesen deseado los anfitriones.



La forma de la visita dañó el fondo y provocó que Clinton rechazara la invitación, el presidente Barak Obama fuera más allá de la molestia y Videgaray renunciara a Hacienda.



A los seis días de haber jurado como presidente, ya con Videgaray de regreso como canciller y de visita en Washington para un primer acercamiento con la Casa Blanca, el jueves 26 de enero, Trump firmó un decreto ejecutivo para construir el muro, por lo que esa misma noche el presidente Peña Nieto, vía su cuenta de Twitter, canceló la visita a la Casa Blanca que estaba programada para el martes siguiente, 31 de enero.



Ahora, a casi un año de aquella visita de agosto a Los Pinos, se reunirán por primera vez como presidentes, en el marco de la Cumbre del G-20 donde además de la diferencia del tema migratorio y el muro, está la del libre comercio y el cambio climático, que también tiene con el resto de las potencias.



El encuentro del viernes en Hamburgo será monitoreado hasta el más leve gesto y para el que Videgaray debe haber blindado términos, temas, agenda, guión y declaraciones.

Vamos, desde la foto del saludo.



RETALES

1. PEGASUS.- Una primera filtración de este caso quiso involucrar a la ex procuradora Arely Gómez. ¿De verdad alguien la imagina espiando? Aquí hay que buscar de quién es el dedo que la apunta para desviar la atención de la autoría y llegar, por ahí, hasta él;



2. NADA.- Como le había adelantado desde abril, no habrá extraordinario en el Congreso por el previsible, desde entonces, conflicto postelectoral y, por tanto, tampoco Fiscal ni magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción. Primero los intereses partidistas; y



3. AZUL.- En la cromática, si se mezclan verde y amarillo, da azul. No será la primera vez que el Partido Verde, como ha dicho su vocero, se sume al PAN, vía el Frente Opositor, con quien fue aliado en 2000 cuando Vicente Fox.



Nos vemos el martes, pero en privado.