Peña Nieto estará hoy en Mazatlán en plan de descanso vacacional

Viene Peña Nieto. El presidente de México estará hoy en Mazatlán. Enrique Peña Nieto se encuentra de vacaciones y aprovechará un tiempo para venir y jugar golf en el complejo turístico de Estrella del Mar. No es la primera ocasión que sucede. Incluso, en diciembre del 2016 vino a Estrella del Mar y jugó golf con el entonces gobernador electo Quirino Ordaz Coppel. Hoy harán lo mismo. De acuerdo con informes extraoficiales, en Estrella del Mar es esperado este día. No se mencionó hora. Tampoco en el aeropuerto internacional de Mazatlán se informó sobre el horario del arribo del avión presidencial. Lo que también es un hecho que ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel permaneció practicando golf en el campo de Estrella del Mar acompañado de su hermano. Se preparaba para poder competir con Peña Nieto. No es para nada descabellado suponer que entre tiro y tiro o traslado de un hoyo a otro, se “planche” la lista de quiénes serán los candidatos al Senado, a diputados federales, y por qué no, hasta de los diputados locales y alcaldes. Además que Ordaz Coppel estaría en la posibilidad de conocer de primera mano los pormenores del arranque de precampaña del candidato presidencial del PRI, Verde y Panal, José Antonio Meade. Pero también las mediciones presidenciales sobre cómo se observa el proceso electoral que culminará el 1 de julio del 2018. Si alguien sabe de estrategia electoral es Peña Nieto. Y si Quirino le inspira, podría compartir con él cuestiones del proceso electoral interesantes. El presidente probablemente venga acompañado de su familia. Tal como lo hizo en otras ocasiones. Pendientes.

Veremos si lo convenció. Enrique de la Madrid lo comentó en corto. El secretario de Turismo en el país dijo que buscaría interesar al presidente Enrique Peña Nieto para que visitara el centro histórico de Mazatlán. El comentario lo hizo el 14 de noviembre cuando precisamente estuvo De la Madrid en Mazatlán para supervisar los avances en la preparación de lo que será el Tianguis Turístico Mazatlán 2018. “Vale la pena que el Presidente vea cómo ha quedado el centro de Mazatlán”, destacó cuando reiteró que invitaría al Presidente a hacer una visita. Pues bien, ahora que Peña Nieto estará en Mazatlán, tal vez pueda realizar una visita al centro histórico y confirmar que este se ha transformado, para ofrecer la mejor cara a los miles de visitantes que no solo asistirán al Tianguis, sino que tienen programadas visitas vacacionales en el puerto. Veremos si De La Madrid pudo convencer a Peña Nieto.

Fortalezas y debilidades. De los nombres que se barajan para la candidatura al Senado por el PRI destacan Mario Zamora, que si Meade se lo propone, lo convierte en candidato. Gerardo Vargas Landeros, bien posicionado como dio cuenta la encuesta de EL DEBATE. Jesús Valdez, actual alcalde de Culiacán; Germán Escobar, actual diputado federal, y Enrique Habermann, actual secretario de Agricultura en Sinaloa. Zamora tendría en contra a los malovistas, que está probado, no lo quieren. Vargas Landeros cargaría con el descrédito de los malovistas actualmente bajo proceso. Valdez carga con sus raquíticos resultados como alcalde. Escobar no cuaja a pesar de ser un político de la vieja guardia. Y a Habermann nadie lo conoce. Y eso podría ser su fortaleza. No arrastra negativos. Pero, ¿se atreverán a jugársela con un completo desconocido? Veremos.