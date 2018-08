Peña y AMLO, más amigos que nunca

Como lo habíamos adelantado en este espacio, el tema central de la reunión de ayer entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue la petición de este último para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.



El presidente Peña aceptó la solicitud, por lo que arrancando el periodo de sesiones del Congreso de la Unión enviará la iniciativa para el restablecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública que iniciaría operaciones a partir del primero de diciembre.



Además, acordaron iniciar el proceso de elección del nuevo Fiscal General de la República, así como los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. De tal manera que en diciembre también llegarán con los respectivos fiscales.



Entre otros temas que se dieron a conocer tras la reunión de ayer, destaca que al presidente electo lo cuidará un grupo de 20 elementos de seguridad de su mayor confianza, pero aclaran que todos estarán desarmados.



Más allá del tema político, se vio mucha camaradería y de muy buen ánimo al presidente Enrique Peña Nieto y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante su segundo encuentro en privado en Palacio Nacional.



En las fotos que publicó Presidencia de la República se vio un buen trato entre Peña y Andrés Manuel, con cercanía y muy buen ánimo, se saludaron de abrazo, caminaron muy sonrientes y posaron para la imagen más polémica apuntando a la cámara muy felices.



Definitivamente va a ser muy tersa la entrega recepción del actual gobierno y la próxima administración que inicia el primero de diciembre del presente año.



En la cuenta oficial de Presidencia de México publican una serie de fotos con el texto “El Presidente de la República @EPN (Enrique Peña Nieto) se reunió la tarde de hoy (ayer) en Palacio Nacional con el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador para continuar el diálogo con vistas a instrumentar una transición ordenada del Poder Ejecutivo Federal”.



En resumen, la segunda reunión entre el presidente en funciones y el presidente electo se llevó a cabo en un ambiente muy positivo y que manda un mensaje de que hay muy buena relación y trato, lo cual da una enorme tranquilidad a la ciudadanía.



Cabe destacar que la primera reunión entre Peña Nieto y López Obrador se llevó a cabo el pasado 3 de julio también en Palacio Nacional, dos días después de la jornada electoral en la que resultó ganador el político tabasqueño.



Pesca. Quien no para de recorrer el estado y tener reuniones con pescadores es Sergio Torres Félix. El titular de Pesca y Acuacultura del estado ha llevado proyectos productivos para el sector, así como cursos para reparar los motores marinos. El día de ayer acompañó a Villa Unión a la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz al programa especial de entrega de apoyo a las familias de pescadores. Torres Félix sale diario de gira a los campos pesqueros y le ha dado un gran sentido social al sector. Muy atentos porque está recorriendo todo el estado.



Cambio. La designación de Arturo Sánchez Sainz como subsecretario de Transparencia y Contraloría Social manda un mensaje que no se privilegia colores o partidos en el gobierno de Sinaloa. Recordemos que Sánchez Sainz ha tenido militancia panista y estuvo al frente del organismo “Mexicanos Primero” en Sinaloa, es un profesional con perfil para el área de fiscalización a la que llega y cuenta con calidad moral. Esto habla que no hay compromisos ni intereses, tampoco que se busca manejar políticamente esta sensible área. Muy atentos.



Memoria Política. “Nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza”, Julio César.