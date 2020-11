Penalizarán bloqueos carreteros

El fin de semana, la Guardia Nacional junto con el Ejército y las corporaciones policiacas recuperaron 6 de las casetas de peaje que estaban bloqueadas en Sinaloa; sin embargo, como esto es un cuento de nunca acabar, en la Cámara de Diputados se plantea penalizar a los bloqueadores porque los bloqueos se han convertido en un negocio de organizaciones político-sociales, y más que eso, de la delincuencia organizada.

Cárcel de entre 6 meses a 7 años a quienes bloqueen y cobren cuotas en las casetas proponen el diputado panista Manuel Pérez y la morenista Juanita Guerra, en la iniciativa de reforma que presentaron y que de seguro pronto se aprobará porque en todo el país abundan los bloqueos carreteros y la Guardia Nacional no se da abasto para desalojarlos y luego las vuelven a bloquear. La ley actual ya contempla penas.

“Encapuchados, maestros, campesinos, indígenas y supuestos defensores del pueblo” salen a bloquear casetas y se quedan en forma permanente porque en cuanto empiezan a obtener utilidades de los boteos y las cooperaciones obligatorias que exigen, son un jugoso negocio. “Es el nuevo huachicol”, dicen los diputados.

En 2019, según Capufe, ascendieron a 2 mil 431 millones de pesos las pérdidas y se suscitaron 4 mil 166 bloqueos carreteros, en las casetas y en otros puntos estratégicos, como es el caso de Sonora, donde una organización política tuvo bloqueada la carretera por años, y ahora para el próximo domingo los transportistas de carga están convocando a un gran bloqueo en Guaymas en protesta por los cobros que les hacen indígenas de la tribu Yaqui en Vícam, que ya no los aguantan.

En teoría, el tránsito por las vías nacionales de comunicación debería ser libre y gratuito, pero existen contratos y concesiones para la construcción y mantenimiento de estas y no se vale que vivales o la delincuencia organizada se aprovechen para cobrar derechos de peaje que a los transportistas les representan pérdidas porque no reciben facturas y porque todos pierden el derecho al seguro del viajero y quedan desprotegidos en caso de algún accidente.



Popurrí. Como ya se esperaba, en asamblea de Consejo que presidió ayer el dirigente estatal Juan Carlos Estrada, el PAN acordó hacer alianza con el PRI, con lo que se podría hacer realidad el PRIAN no nada más en Sinaloa, sino en todo el país porque son los consejos o los dirigentes nacionales los que tienen facultades para formalizar este tipo de convenios.

Es el reconocimiento de una realidad. El PAN perdió su identidad durante el malovismo, se convirtió casi en mero membrete y ahora los que están fuertes son Morena, el PRI y el PAS, y por lo tanto tendrá que aceptar que el candidato a gobernador sea un priista, y de ahí para abajo negociar las candidaturas a las alcaldías y a las diputaciones.

APOYOS. Que llevan un avance del 97 por ciento en la entrega de los apoyos para adultos mayores en Sinaloa reporta el delegado federal Jaime Montes, y dice que esta derrama económica es de gran ayuda para las familias sinaloenses y que también impulsa la recuperación de las ventas en el comercio.