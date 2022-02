Pensamiento crítico

audima

Hola espero que este bien, te has puesto a pensar en ¿qué tanto analizas y racionalizas los problemas que te rodean?, o ¿te dejas guiar por la opinión de los demás?

El pensamiento critico consiste en estudiar los problemas desde un punto de vista racional, con una mente abierta. ¿Cuántas veces no has estado rodeado de problemas? Tanto en el trabajo como en la vida normal, te diré algo cuando quieres usar el pensamiento critico debes dejar a un lado las emociones y empezar a buscar información que contraste tu opinión o lo que tú ya tenías por predilección, siempre tienes que llevar una reflexión sobre el tema que esta generando el problema y preguntarte si realmente estas entendiendo todo, también va a depender del tiempo que tengas para resolver ese problema que se generó, sobre todo algo que necesitas es ser independiente no dejarte que alguien influencie en tu pensamiento pero esto no quiere decir que no puedes aceptar opiniones, ya que es bueno aprender a escuchar otras opiniones, por lo cual tienes que ser imparcial y no dejarte llevar por tus emociones, también tiene que ser creativo para generar las mejores soluciones ´por ti mismo.

Debes de tener conciencia de identificar los problemas, ideas y situaciones por los cuales quieres reflexionar, priorizar y organizar la información y también encontrar la información correcta para tu problema, y no usar tus prejuicios para realizar la búsqueda de una solución, escuchar otras opiniones, y reorganizar las ideas que tenias junto con las opiniones que ya has escuchado. Y también cuestiónate todo sobre el tema, como ¿qué es lo que quieres aprender?

Para pensar críticamente tienes que aprender a dudar de tus ideas o lo que conocías como correcto, y cuando sientas que alguna creencia que tienes y no sabes como respaldarla busca la información para respaldar si es correcta o no lo es para poder tener una opinión correcta y no dejarte llevar por prejuicios preconcebidos.

En pocas palabras un ejemplo que te doy, ¿sabes distinguir de noticias verdaderas y noticias amarillistas?, te invito a reflexionar y a realizar un pensamiento crítico.