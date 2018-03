Pensionissste pretende extorsionar

Pensionissste estuvo comprando acciones de ICA desde el 2015, sobre todo incrementando su posición a finales de ese año, cuando ya era evidente su precaria situación financiera porque no estaba generando flujos ni realizando la cobranza necesaria para pagar deudas, sobre todo la de los bonos.



El propio mercado en ese 2015 veía claramente que el equipo de Alonso Quintana Kawage no iba a poder hacer frente a sus obligaciones. Cualquier tesorero prudente, pero sobre todo los que manejan recursos de los trabajadores, tenían que haber sabido que ICA era una inversión ruinosa.



Ni siquiera se trataba de una especulación con el valor de las acciones de la atribulada constructora, que de 40 pesos cayeron primero a 20 pesos a lo largo de 2015 y luego cerraron el año en 4 pesos. Para 2016 los títulos se desplomaron a 2.5 pesos y en 2017 hasta los 1.50 pesos.



Tal vez un apostador podría haber jugado a ganar, pero no un tesorero de una afore. Ahora mismo Pensionissste, que dirige Rodolfo Campos, está echando todo su poder de cabildeo ante la SHCP de José Antonio González Anaya y la Consar de Carlos Ramírez para mostrarse como víctima.



Con la asesoría del abogado de White & Case, Vicente Corta, la afore esgrime violaciones a la debida divulgación de información financiera de ICA en los periodos 2015 y 2016. Es decir, el fondo de pensiones se dice engañada, que no les clarificaron la situación financiera de la constructora.



El juez concursal, Francisco Peñaloza Heras, ya desechó los escritos de Pensionissste por falta de personalidad, toda vez que son accionistas, no acreedores. La afore está peleando que en el convenio concursal el juez tenía que preveer una recuperación mayor para los accionistas.



¿Cuánto invirtieron?, todavía no se sabe exactamente, aunque ya trascendió que alrededor de diez millones de dólares. Para justificar su pésima inversión, Campos y su litigante Corta, están extorsionando a la autoridad alegando que tienen que recuperar más que los propios acreedores.



Lo anterior es violatorio del principio fundamental de una reestructura: la llamada Regla Absoluta de Prioridades, que establece que un accionista nunca puede ir antes de un acreedor. Y mientras Pensionissste litiga, muchos se preguntan dónde está el ex director José María de la Torre, quien ordenó la inversión.



BX+ DILUYE SOCIO

Pues nada, que las huestes de Antonio del Valle Ruiz ya lograron diluir del 24.99% al 16% a los españoles del Santander, de Ana Botín, en el capital del Banco Bx+, éste que dirige Jaime Ruiz Sacristán. Los mexicanos aprovecharon una ventana legal que les facilitó la Comisión Federal de Competencia Económica, de Alejandra Palacios. Resulta que la institución que lleva aquí Héctor Grisi y preside Marcos Martínez, como no avisó de la concentración le fueron suspendidos desde agosto del año pasado sus derechos corporativos. Luego entonces se decretó un aumento de capital que los hispanos no pudieron ejercer. Como su tenencia quedó por debajo del 20% los de Bx+ hicieron efectiva una cláusula del acuerdo que prevee la finalización del contrato por estar abajo del mínimo accionario. Ahora se está demandando ante la Cámara de Comercio Internacional, con base en Nueva York, una indeminización a través de un arbitraje.



PELEAN INVESTA

Y ya que hablamos de controversias interaccionistas en la banca, le adelanto otra papa caliente. Con la novedad de que el empresario Moisés Cosío se está colando en el capital de Investa Bank, el grupo dirigido por Enrique Vilatela. La cuestión es que el accionista del Grupo Hotelero Las Brisas y de la Plaza de Toros de la CDMX lo estaría haciendo de una forma heterodoxa y pasando por encima de los intereses de los fundadores y actuales accionistas, léase Juan Manuel Ugarte, José Carlos Rivera, Clemente Cattan Raffoul, Manuel Arroyo, Bernardo Quintana Kawage, Simón Masri Askenazi, David Chomer Achar, entre otros. Cosio ya es accionista y está por recibir aval para ejercer un aumento de capital que diluiría al resto. Hasta donde se sabe, sus socios están interponiendo recursos para atajar el madruguete.



COFEPRIS COBRA

Roche, el influyente laboratorio suizo que comanda aquí Andrés Bruzual, desarrolló una nueva fórmula solución para inyección subcutánea que ofrece notables ventajas y beneficios a los pacientes que echan mano de la fórmula intravenosa de MabThera que combate el linfoma no-Hodgkin, leucemia linfocítica y artritis reumatoide. Mientras las infusiones intravenosas de ésta última requieren de 2 a 4 horas, las inyecciones de la nueva fórmula subcutánea en la región abdominal necesita de 5 a 7 minutos. El problema es que se presentó la solicitud para su aprobación en México al Comité de Moléculas Nuevas el 27 de abril del 2017 y al día de hoy no se ha dado respuesta. Se percibe un tema de revanchismo del comisionado de Autorización Sanitaria, Juan Carlos Gallaga, de la Cofepris, para retrasar injustificadamente.

ÚLTIMAS APPS

Le informo que la SCT está a nada de recibir las ofertas por el último paquete de cuatro APPs. Se trata de las últimos tramos carreteros disponibles. Apunte a la Campeche-Mérida, Altamira-Ciudad Victoria, Arriaga-Tapachula y San Luis Potosí Norte-Matehuala. En juego contratos por más de 25 mil millones de pesos por el que ya alzaron la mano grupos como ICA de Bernardo Quintana, Hermes de Carlos Hank Rohn, GIA de Hipólito Gerard, Prodemex de Antonio Boullosa, Coconal de Héctor Ovalle, Omega de Jorge Melgarejo, INDI de Manuel Muñozcano, por mencionar solamente a las mexicanas.