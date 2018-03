Pepe Meade, primer presidencial en Sinaloa

Al primer minuto de mañana arrancan las campañas federales para elegir al presidente de la República, senadores y diputados federales.



En la carrera por la Presidencia de México, las campañas inician de la siguiente manera: el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad Juárez, Chihuahua; José Antonio Meade, candidato del PRI, en Mérida, Yucatán; el abanderado del PAN, Ricardo Anaya, en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México; y la candidata independiente Margarita Zavala, en el Ángel de independencia, también en la capital del país.



Aquí cabe destacar que José Antonio Meade será el primer candidato a la Presidencia en visitar en campaña a Sinaloa, aquí se mandan dos mensajes. Primero, al abanderado priista le importa el estado y lo tiene como prioridad. Segundo, manda mensaje de respaldo a uno de sus más cercanos colaboradores y su candidato a senador por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, es evidente que busca arropar y darle fuerza.



La gira de campaña será en Culiacán y Mazatlán el próximo martes, el primer estado en visitar es Yucatán, segundo Sonora y tercero Sinaloa. Buena señal para el estado.



Siguiendo con Sinaloa, aquí estarán en juego senadurías y diputaciones federales. Para la Cámara alta se espera una intensa elección en donde destaca Mario Zamora por el PRI, Héctor Melesio Cuen por el PAN, Rubén Rocha Moya por Morena y Manuel Clouthier como independiente. Esta será una de las contiendas más interesantes.



De los siete distritos electorales, el PRI es favorito en cuatro, el resto estarán muy cerrados.



En el 1 todo indica que el PAN es el favorito, pero es la tierra del gobernador, por eso se ve difícil que permita perderlo. En el 2 la mesa está puesta para que gane Rubén Félix Hays, de la alianza del PRI, Panal y Verde, ya que llegan en unidad. Mientras que Zenén Xóchihua, del PAN, apenas logró la candidatura en un raspado proceso interno, en donde le quitaron la candidatura al favorito Roberto “Güero” Cruz.



En el Distrito 3 por la zona se espera que Mayra Peñuelas, de la alianza priista, se lleve el triunfo, lo mismo se espera para el 4, en donde el abanderado del tricolor, José Menchaca, va como caballo de Hacienda.



En el 5, Aarón Rivas es garantía de triunfo y se consolida como el candidato del PRI mejor posicionado y con mayor ventaja de todo el estado. Se espera que Rivas sea uno de los pilares para levantar la campaña de Meade en Sinaloa.



El 6 y 7 son de pronósticos reservados, estarán sumamente peleados. En particular el Distrito 7 de Culiacán será dura pelea entre Merary Villegas, de Morena, y Juan Ernesto Millán, del PRI; hay muchas versiones de que hay empate técnico, pero habría que esperar las primeras encuestas. Lo que es una realidad es que Merary es la mejor carta de Morena en las diputaciones federales.

Seguramente en las próximas semanas saldrán las primeras mediciones que darán una orientación de cómo arranca la elección federal en Sinaloa, pero siempre es importante recordar que la única encuesta que vale es la del primero de julio el día de la votación. Así que muy pendientes.



Sorpresa. Nos adelantan que el próximo sábado la familia Leyson le hará una comida al candidato del PRI al Senado, Mario Zamora Gastélum. Esto significa que el apoyo de una de las emblemáticas familias políticas de Guasave, que últimamente estaban con el PAN en esta elección, van con el priista. Sin duda, es una reunión de alta relevancia; solo por citar un ejemplo, el

Kory Leyson tiene uno de lo capitales políticos más fuertes del norte del estado. Muy atentos, que hay señales y se deben leer.



Memoria política. “A quien las buenas obras no aprovechan y las tiernas palabras no mueven, las malas le domen con duro y riguroso castigo”, Mateo Alemán.