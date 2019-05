Pepito Germán Soto celebró siete años

Preciosa es el calificativo que merece la fiesta temática que el martes 28 presidió el guapo y consentido caballerito José Fernando Germán Soto, quien precisamente ese día cumplió siete años de haber arribado al mundo…

Sus papás, José y María Fernanda Soto de Germán, prepararon con dedicación y mucho cariño el festejo que tuvo lugar en la palapa de su casa, ubicada en Jardines del Country…

Como la fiesta fue preparada con abundantes detalles ninguno de los invitados se imaginó cuántas sorpresas los esperaban esa tarde… Un camioncito rentado especialmente pasó al colegio a recoger a los invitados trasladándonos al lugar de la fiesta… Eran las 14:00 horas cuando la chiquillería llena de alborozo hizo acto de presencia… Fue recibida con jugos, aguas frescas y bebidas embotelladas… Luego a cada uno les fue obsequiado un sombrero del capitán Garfio que nadie se quitó ni para comer… Se veían requeteguapos los chicos… Al rato llegaron las mamás, y la palapa resultó insuficiente pero luego salieron a relucir las sombrillas y todo mundo quedó cómodamente instalado…

El tente en pie consistió en tostaditas para el dip de marlín con champiñones… Luego se sirvió la comida, para la chiquillería hamburguesitas, papas a la francesa y ensalada verde con manzana y naranja. También pastel y raspanchos… Para la gente grande sabrosa taquiza, refrescantes bebidas y postres…

Hoy cumpliera años…

En nuestro calendario de celebraciones el día de hoy siempre estuvo dedicado a doña Otilia Ibarra de Villarreal ya que un 30 de mayo vino al mundo… Sus cumpleaños eran motivo de grandes celebraciones en su hogar… En vida de don Nicanor Villarreal Alarcón, su esposa fue consentida en forma especial en su cumpleaños… Después sus hijos la hacían merecedora de altos honores, pero la vida dio sus naturales giros y las cosas cambiaron, así que todos los días como el de hoy, había fiesta con los Villarreal aunque la comadrita Otilia permaneciera en su lecho de enferma… Es que para todos era una bendición tenerla viva y había que celebrar la vida… Hoy, se afirma que está en el mejor lugar, al lado de su esposo don Nicanor y de mi Lala, su señora madre… Para ellos, oraciones y violetas del recuerdo…

Cuarto aniversario hoy de Fernando Gudiño Osuna y Flor de Liz López de Gudiño quienes fueron los principales protagonistas de la elegante boda que se celebró en la iglesia de San José un día como hoy… Los felicitamos y deseamos la continuidad de su luna de miel…

Reflexión: No hay que tener vínculos con quienes no quieren estar vinculados con nosotros. Hay que dejarlos ir, soltar, desprenderse. Hay que vivir sólo con lo que tenemos ahora… ¡El pasado ya pasó! Y nada pasó. Aquí estamos, o no?

