Percepción de los ahomenses en arranque de campañas electorales

Los factores. Dicen que apostándole a su estructura, la del PAS y del Ayuntamiento; al dinero y al efecto aún de López Obrador, Gerardo Vargas Landeros destiló ayer triunfalismo al iniciar su labor de proselitismo por la alcaldía de Ahome. Vargas Landeros arranca su campaña golpeado por la inconformidad de los grupos internos de Morena y que permeó en los sectores de la sociedad que no vieron bien la forma en que obtuvo la candidatura, lo que desfiguró a Morena que se creía que era diferente. El colmo fue que eligieran candidata a la diputación federal a Ana Ayala y pluri al alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman, quien encabeza uno de los peores gobiernos en la historia de Ahome. Sin lugar a dudas, esto causó desencanto en este partido, que es contra lo que tiene que remar Vargas Landeros, quien podrá tener miles de defectos, pero menos que claudica en sus objetivos. Así, el candidato tiene a favor y tiene factores en contra. Unos días después del arranque de la campaña se sabrá cuáles de estos factores se sobrepondrán sobre los otros de cara al 6 de junio.

Leer más: Marquitos de “La Venganza del Queso” sorprende al aparecer en campaña del Partido Verde

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Percepción. Muchos dicen que el candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, está en la pelea para recuperar la alcaldía. Esta percepción se elevará si logra cerrar las cicatrices por su postulación y la repartición de las candidaturas a las regidurías que fueron excluyentes. Lo hizo en parte. Lo que está pesando más es su carácter y el desprestigio del PRI como partido. Sin embargo, la apuesta de Osuna Moreno es la estructura partidista, la suya propia y al fracaso del gobierno chapmista que provocó bajas de apoyo a Morena y el desprestigio en que cayó este partido en la forma en que eligió sus candidatos al grado de que los morenistas tienen una campaña de no voto para Vargas Landeros. Incluso, pese al pésimo gobierno de Chapman, Morena lo arropó. Al margen de lo que pueda pasar en campaña, lo que perciben algunos ahomenses es que la pelea real por la alcaldía estará en Osuna Moreno y Vargas Landeros porque los otros candidatos no pintan por ser postulados también en forma desaseada o por partidos marginales.

En la pelea. En El Fuerte, muchos ubican la pelea entre el candidato morenista a la alcaldía Gildardo Leyva y la del PRI-PAN-PRD Maribel Vega. Que en uno de estos va a quedar el triunfo. Sin embargo, contrario a otros municipios que no se ve quién le haga sombra a estos dos bloques, dicen que aquí en un descuido se les puede colar Vicente Pico, del Verde Ecologista, que como ellos demostró músculo en el arranque de la campaña, en el que incluyó acompañar en Mochicahui a Omar Castro, candidato a la diputación local por el Distrito 01.

Leer más: Más presupuesto para agricultura, ganadería y pesca en Sinaloa, promete Rocha Moya

Imparables. Por cierto, llueva o truene, dicen que la fortense Gloria Urías Vega va a ser diputada local. Y es que va en primer lugar de la lista pluri. Le cuajó el protestar públicamente, junto con el exalcalde de El Fuerte Miguel Ceceña Ruelas, por la postulación de Gildardo Leyva como candidato morenista a la alcaldía. Urías Vega y Ceceña amenazaron con no apoyarlo. Y a los genios de Morena se les puso ponerla en el primer lugar de la lista pluri de diputados locales y “tumbar” de última hora a la alcaldesa de Guasave Aurelia Leal, que advirtió que no se dejará. No paran los desfiguros en Morena.