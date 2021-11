Buenos días.

Una recomendación: perdonar es una de las mejores cosas que te puedes regalar. Si no encuentras una buena razón para hacerlo, recuerda que tú también te equivocas. El primer paso será perdonarte a ti mismo, reconciliarte contigo y con tu pasado. Todos comentemos errores. A continuación, reparte perdón, sé generoso, no importa si te perdonan a ti. Libérate de la carga de sentirte mal por algo o por alguien. No permitas ni un minuto más que esas emociones negativas, vuelvan a hacerte perder, aunque sea por un rato, el control de tu vida. Buenos días.