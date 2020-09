Perfiles priistas

Los priistas de Ahome se alborotaron más con el anuncio del líder estatal Jesús Valdés que en octubre habrá análisis de los perfiles

Los perfiles. En cuanto se empezaron a dar las señales de las definiciones, los priistas de Ahome se alborotaron más al saber que el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, estableció que en el mes de octubre empezarán a valorar los perfiles de los pretensos a las candidaturas para el 2021. A la par, los sondeos le ponen más sabor al caldo. Por ejemplo, ayer salió una encuesta de una empresa nacional que causó revuelo. Para la alcaldía, en el PRI, Álvaro Ruelas Echave le sale adelante a Mario Zamora Gastélum, Bernardino Antelo Esper, Aldo Prandini y Carolina Téllez. Incluso, cuando lo ponen a competir con los que salen adelante de los otros partidos, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, de Morena, y Zenén Xóchihua, del PAN, Ruelas Echave les gana si hoy fueran las elecciones. Sin embargo, para algunos la sorpresa es que Lucio Tarín se los lleva en las preferencias si fuera el candidato de Morena, aunque otros coinciden que no es novedad porque a Tarín le beneficia el partido, Morena, lo que no ocurre con Chapman. Así, se suben los ánimos en el PRI y los otros partidos.



Contundentes. En las redes de comunicación interna de los grupos, los morenistas ahomenses coincidieron en una cosa: no aceptarán como candidatos a su reelección o alcaldía a ningún diputado local. O sea, rechazan la opción de Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres. Incluso, para su ver ningún diputado local morenista debería de ser tomado en cuenta para el 2021 por su papel gris. En realidad, lo que los tiene muy molestos es la actitud que asumieron contra los excesos del alcalde Chapman. Los responsabilizan del desgaste del partido por protegerlo.



Extravío. Por cierto, después de hacerla, ya va con esta para las tres semanas, el alcalde Chapman se volvió ojo de hormiga ante los ahomenses, a quienes no le da respuesta por el problema de la basura, lo que se generó al entregarle el contrato a OP Ecología sin que cumpliera con los requisitos, el principal que tuviera el relleno sanitario, el que se le hizo fácil confiscárselo a PASA, a quien un juez de distrito con la mano en la cintura se lo devolvió por la acción ilegal. Después de dos semanas, el viernes reapareció en su despacho para usar al personal del Hospital General como distractor del problema de la basura, prioritario a resolver. Y es que su reaparición fue para decir que uno del nosocomio va a dar el Grito de Independencia. Es el acabose del extravío. Incluso, ayer, ante los líderes empresariales, el dueño de OP Ecología, César Guevara, lo remató: que el Ayuntamiento tiene que decirles dónde van a tirar la basura. Ellos van a tener su relleno propio hasta ¡marzo del 2021! Y si bien les va. Ayer volvió a reaparecer en los Servicios Integrales, en la colonia Rosendo G. Castro, y ni una palabra sobre el asunto de la basura.



Aprieto. El jefe del Órgano Interno de Control en Ahome, Pável Castro Félix, ni para dónde se haga. Con la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del PJF, quien acumuló el juicio original y el incidental, Castro Félix tiene que abrir un expediente para sancionar al alcalde Chapman, la tesorera Ana Ayala Leyva y otros por su responsabilidad de violencia política en razón de género en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. La Sala Regional del Tribunal Electoral le dio vista para ello. En qué aprieto lo metieron.



Aspiración. ¿Por qué estuvo el locutor Luis “Luisito” Félix, jefe de prensa de Choix, en la reunión con el líder estatal del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara? Ya se supo. Es que quiere ser ¡el candidato a la alcaldía del alteño municipio!, como el promotor deportivo Domingo “Mingo” Vázquez, de Ahome. Les faltaría el de El Fuerte.