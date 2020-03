¿Permiso? Las mujeres tienen la oportunidad de demostrar su gran importancia y necesaria presencia en todas y cada una de las actividades del municipio, del estado y del país. El movimiento “El 9 nadie se mueve”, que se entienda, no va dirigido en contra del presidente López Obrador ni a ninguna otra autoridad. Lo que entendemos que buscan es mover al país para que se actúe y proteja lo más sagrado: a la mujer. Quienes participen en este movimiento no tienen por qué pedir permiso. Es su derecho decidir. Es por dignidad y razón de ser si decide participar. Las mujeres del país se sienten agraviadas. Y lo menos que deberíamos hacer los hombres es apoyarlas. Su seguridad está siendo vulnerada con la intensa ola de violencia que sangra al país, una violencia que se ha recrudecido, qué ha alcanzado índices alarmantes y que han conducido a un grave incremento en los feminicidios. No se entiende la retorcida idea de que son otros intereses ocultos los que mueven a la realización del paro de mujeres para el lunes 9; menos que desde el mismo Gobierno se busque desalentar el movimiento. Llegaron al grado de anunciar la venta de los “cachitos” de la rifa del avión presidencial, que no será del avión, sino de dinero, curiosamente para el día 9. ¡Qué necesidad! O las locuras de los alcaldes de Morena de Mazatlán y Culiacán de amenazar con “aplicar la ley” a quienes falten. Ya el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, reconsideró y aseguró que no habrá ninguna represalia. El de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, será emplazado por el Sindicato de Trabajadores del municipio para que fije su postura. El Químico se resiste a apoyar al movimiento de mujeres.

Tendrán que responder. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en transacciones realizadas entre Conapesca y la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN) que involucran poco más de 31.5 millones de pesos. La investigación realizada por la ASF señala que los movimientos irregularidades se realizaron en el 2018, cuando el titular de Conapesca era Mario Aguilar, y la titular de UPSIN era la maestra Hortensia Olmedo. Nombres y datos de por lo menos cinco empresas que pudieran ser “fantasmas” se involucran en el tema. Si hay algo ilegal que se cometió, tendrá que tener consecuencias.

Jesús Vizcarra, ¿candidato? En política nada es casualidad, y la Universidad Autónoma de Sinaloa rindió un reconocimiento público al empresario Jesús Vizcarra por ser un “empresario y filántropo”. En el reconocimiento expedido ayer por la UAS destaca que Vizcarra apoyó a la Universidad para lograr contar con el Centro de Simulación Imagenologia que coloca a la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios en el estado entre las más avanzadas del país. No es la primera ocasión en que Vizcarra es reconocido por la UAS en los últimos meses. Y Vizcarra lógicamente se deja querer. Entre los aspirantes a la candidatura por la gubernatura hay quienes son allegados a Jesús Vizcarra. Está ahí Melesio Cuen, que no niega su amistad. Está además Rubén Rocha que tampoco lo puede negar. Y también Jesús Valdés. Todos cercanos al empresario que también goza de una muy buena relación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el reconocimiento también público del presidente López Obrador. Vizcarra niega en todos los tonos su interés por buscar la candidatura. Y todo esto, ¿es casual?