Lo que distingue a un perseverante de un terco es la palabra éxito. El segundo se puede pasar toda una vida insistiendo en hacer lo que considera deba hacer y el fracaso se repite automáticamente porque no hay rumbo definido.Vivimos entre muchos tercos, pero también entre muchos perseverantes, y a estos los conocemos porque saben qué quieren y están dispuestos siempre a conseguir lo que desean con disciplina. Por lo general, el testarudo es ciego y desea que el mundo se adapte a él; quisiera también que todos se den cuenta de su necesidad, así como de sus genialidades, porque en su concepción él es irrepetible.Los perseverantes en cambio son pacientes, pero tienen un don especial, saben a dónde van. Desde siempre les queda claro que la vida es un proceso, y por consecuencia, deberán adaptarse a él para obtener los resultados deseados bajo ciertas condiciones.No tienen prisa. Les basta saber que están haciendo lo que deben hacer y están aplicándose en un 100 por ciento en la consecución de sus metas. Confundir la terquedad con la perseverancia es igual a no saber distinguir entre la madurez y la inmadurez, y a los maestros nos toca sembrar la semilla de la primera para que no crezca la segunda.Continuemos en la ruta de la perseverancia para que algún día los tercos nos pregunten cómo le estamos haciendo. Otra cosa, el perseverante mira, el terco cree mirar.