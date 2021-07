Personal médico clama apoyo y demanda cierre de actividades por Covid-19 en Mazatlán

Momentos de terror. El personal médico de Mazatlán lanzó un llamado urgente al Gobierno. Sin medicamentos y sin capacidad de oxígeno, no pueden seguir salvando vidas. No pueden atender como se merece a los enfermos. Lo narrado ayer por personal médico de la clínica hospital del Issste en Mazatlán es aterrador. Luego que altos funcionarios federales y estatales acudieron a la clínica y se reunieron con el personal, dejaron solamente la promesa de “revisar el caso”. Y lo que ordenaron fue convertir a la clínica del Issste “en hospital Covid”. ¿Pero cómo hacen eso?, dijo una doctora. Ellos saben que no hay medicamentos, que el sistema de oxígeno no solo es insuficiente sino que además gran parte está obsoleto. Lo dicho sobre los enfermos y personas que mueren al interior del hospital, es digno de una película de terror. Dijeron que en la sala de terapia intensiva quedan por muchas horas, en espera de que sean levantadas las personas que fallecen. Al lado están otros enfermos luchando por vivir. El personal médico aseguró que no están recibiendo el equipo necesario para protegerse y atender a los enfermos. Los cubrebocas que portan los compraron ellos. El equipo de protección, también. Lo descrito ayer por personal médico de la clínica hospital del Issste en Mazatlán es lo que está sucediendo en todos los hospitales del puerto. En el Seguro Social, en el Hospital General e incluso en clínicas y hospitales particulares. Hicieron un llamado a las autoridades para que cierren playas, suspendan actividades no esenciales, así como sucedió el año pasado. De lo contrario, seguirá aumentando el número de contagios y consecuentemente el número de personas muertas. Denle una oportunidad a las vacunas. Y mientras tanto que suspendan toda actividad.

Que se aclare. El Congreso del Estado lanzó un llamado al Gobierno para que se investigue y aclare el asesinato de Ramón Rubio y Esteban López, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en Sinaloa municipio. Rubio, excandidato a diputado por Morena. López, excoordinador de campaña municipal de Morena, hasta hace poco días mantenían sus actividades políticas en ese municipio. El Congreso marcó un posicionamiento en torno a los dos asesinatos. Y emplazó al Gobierno del Estado para que encuentre en un plazo corto a quienes perpetraron esos homicidios. En torno a estos asesinatos, la Fiscalía General de Sinaloa deberá de ordenar investigar todas las líneas que surjan y así poder esclarecer el caso. Habrá que estar pendientes.

Se oficializa el atraco. Ahora sí, el alcalde Luis Guillermo Benítez sacó el acuerdo de Cabildo para pagar la nada despreciable suma de 141 millones de pesos a la empresa Nafta. Sí, es el escándalo que desde hace más de dos años y medio sigue al “Químico”. Es el caso de un permiso para construir una gasolinera en el trienio de Alejandro Higuera y que posteriormente fue cancelado. Es el caso de la empresa Nafta que apenas invirtió 5 millones en los cimientos de lo que sería su gasolinera y ahora consigue una indemnización de 141 millones. “El Químico” siempre se mostró colaborador para pagar. Aunque quería que fueran 300 millones de pesos. Así es que saquen deducciones de quiénes son los ganan y quién es el que pierde (el pueblo). Jugoso negocio que se había postergado por las elecciones, pero ahora que el “pueblo sabio” reeligió al “Químico”, pues no le quedará de otra más que aguantar. ¿Cuántas patrullas? ¿Cuántos camiones recolectores de basura se dejaron de comprar?

