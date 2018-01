Personal pa’ reparar lámparas en Culiacán

A oscuras se encuentran los vecinos de la colonia Santa Clara en Culiacán, debido a que varias luminarias públicas se encuentran sin funcionar. Esto mismo ocurre en el sector de San Fernando y Bachigualato, por lo que la ciudadanía pide al Ayuntamiento que las repare, ya que temen salir de sus hogares por las noches, por la falta de luz. La Dirección de Servicios Públicos busca electricistas que puedan apoyar en su reparación, ya que el titular de la dependencia, Aarón Ceceña, con el Programa de Austeridad del municipio, no cuenta con el personal suficiente. Interesados en la chamba, pueden comunicarse al Ayuntamiento, al teléfono 01 (667) 758 7000.



> Camiones tramposos

Urge un investigador privado en el municipio de Rosario, de esos que trabajan de incógnitos, para que se encargue de cachar a los camioneros que llevan morritos a trabajar al campo. Esto debido a que las autoridades dicen no poder hacerlo, y es mejor contratar a alguien que les ayude. Interesados, pueden ponerse en contacto con Juan Colín Partida, delegado de Vialidad y Transportes de Rosario, al 01(694) 952 0212, porque por más que lo intentan, no pueden dar con los niños.



> Síndica enmudecida

La que necesita unas tres dosis de vitaminas es la síndica procuradora de Mocorito, Cristina Mápula Lares, a ver si así agarra energía y tiene alguna participación en Cabildo, con eso de que si habla no le llega su cheque completito, pues ha de decir “calladita me miro más bonita”. Capaz y habla, y se le dejan ir como abejas los regidores de oposición, cosa que sí ha pasado. Comerciantes que tengas las dosis milagrosas favor de comunicarse al teléfono del Ayuntamiento del Pueblo Mágico 01 (673) 735 0292



> De cacería a los solares baldíos

¿Te gusta la cacería y no sabes qué hacer para poder practicarla en Guasave? El departamento de Ecología te tiene una gran sorpresa. A partir de la primera quincena de marzo podrás disponer de cientos de solares baldíos en los que podrás cazar todo tipo de animales rastreros, bichos y demás sin ningún costo, y con un ambiente completamente natural. Si está interesado en vivir esa experiencia, tienes que comunicarte con María de los Ángeles Verduzco, ‘chaca’ de Ecología, o echar la llamada al 01 (687) 872 15 36.



> Palomitas mensajeras

Se necesitan unas buenas palomas mensajeras pa’ los directivos del Hospital General, pues desde hace un buen la raza se anda quejando de la falta de medicamentos en este nosocomio, y nomás no le dan ninguna solución y tienen que ir a comprarlos a la farmacia más cerca y barata que se encuentren donde igual les sale un ojo de la cara cada receta que les dan. Si le interesa la chamba favor de echarle el fonazo a Javier Salcido Castro, ‘dire’ del Hospital General al 01 (668) 816 1400, pa’ que de volada las eche a volar y traigan hartas medicinas pa’ todos los derechohabientes que ya no les queda ni un centavo de tanto que han gastado en sus medicamentos.