Personas con disparidad no se rinden

Las personas con discapacidad es un sector que asegura sentirse bastante desprotegido por los diferentes niveles de gobierno, debido a que las autoridades no les prestan atención a los proyectos que presentan en busca de mejorar su entorno, según sus necesidades y límites, según lo que se le ha escuchado decir a Rafael Rojo, secretario de Gestión de la Unión de Personas con Capacidades Diferentes en Guamúchil. Después que por años han trabajado en un sinnúmero de planes que aseguren su libertad y seguridad vial, han recibido más que un “golpe en la cara” de quien los ha venido gobernando, tanto a nivel local, como estatal. Su interés por atender este sector ha sido casi nulo, tanto, que ni si quiera se preocuparon por exigir que la sociedad respete los espacios adaptados para ellos, y, por lo contrario, con un soborno perdonaban cualquier falta, mucho menos se preocuparon por dar luz verde a los diferentes proyectos de la Unión de Personas con Capacidades Diferentes, aunque estos trajeran un beneficio para la población discapacitada. Actualmente este grupo pone a prueba al gobierno de Armando Camacho, en espera que este valore sus proyectos. ¿Será que se convertirá en uno más del montón, o “El Iguano” Camacho sí brindará apoyo a los discapacitados?

A QUIENES se les ha visto muy juntitos es al presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, y al alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar. Recientemente se les vio juntos en el segundo informe de labores del presidente del Módulo de Riego 74-I, Andrés Urías Urías, y a los pocos días El Profe Mayke asistió muy alegremente al evento de aniversario de Guamúchil, donde ocupó un lugar en la mesa de honor. Sin duda, parece ser que están forjando buenos lazos, esperemos que sea en beneficio de los dos pueblos. Pero, ¿y la presidenta municipal de Mocorito? María Elizalde Ruelas no asistió al evento de aniversario de Guamúchil, y aunque se desconoce si fue invitada o no, su ausencia dejó mucho qué decir. ¿Será que no está entrando en el círculo de amistad de los mandatarios locales?

ANGOSTURA NO SE puede quedar fuera en el tema de los drenajes en mal estado, un problema que afecta de forma pareja a los tres municipios de la región del Évora, y el municipio costero no fue la excepción. En Protomártir recientemente se presentó graves problemas por el drenaje colapsado, y la Junta de Agua, que dirige César Domínguez, acudió al auxilio de esta zona, donde es necesario realizar un gran trabajo para otorgar mejor calidad de vida a la sociedad.

QUIEN DE PLANO no halla la puerta es Héctor Prado Ibarra, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, porque viene arrastrando una deuda que le fue heredada desde 1997. Sin duda, no está viviendo una situación nada fácil, y ni con el apoyo de todos los niveles de gobierno podrá saldar, porque los adeudos llegan a los 133 millones de pesos, cantidad que hasta es complicada de mencionar. Aunque al gerente de la Junta de Agua Potable se le ve bastante tranquilo y poco preocupado por el problema tan complejo.