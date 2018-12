Pesadas herencias

Los compromisos políticos siguen pesando, y mucho, para que los municipios de la entidad y sus dependencias logren sanear sus finanzas. Por temor al costo político, por ejemplo, las administraciones municipales no se atreven a incrementar las tarifas de agua potable y drenaje. Algunas de las Juntas de Agua Potable no tienen ni siquiera una eficiencia del 50 por ciento en el cobro. El resultado es que la mayoría de las gerencias del sur de Sinaloa se encuentran en bancarrota, dependientes de los préstamos que, a cuenta de los presupuestos, piden a las administraciones municipales.

En tanto, los ayuntamientos arrastran una omisión del 50 por ciento en el cobro del predial, lo que se traduce en la falta de capacidad para realizar obras propias y ejercer los programas de apoyo social prioritarios.

Con el inicio de la nueva administración, los ayuntamientos como Escuinapa han enfrentado una casi parálisis, al grado de que no cuentan con recursos para cubrir la nómina.

El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel admitió ayer que esa situación se ha generalizado en la entidad al grado de tener la necesidad de pedir un rescate financiero. Son cerca de 500 millones de pesos los que están solicitando para sanear las finanzas públicas. Tan solo en el caso de Escuinapa, el alcalde morenista Emmet Soto Grave está solicitando más de 80 millones de pesos para que su administración pueda arrancar sus trabajos con eficacia. En síntesis, refiere que el ayuntamiento no es operable en la situación en la que se encuentra.

Hay otros municipios como Concordia que enfrentan una situación similar, y, en el caso de algunas dependencias de Mazatlán, cuyos titulares apuntan a las pesadas deudas heredadas por las anteriores administraciones municipales, sin que se tome alguna medida legal por ello.