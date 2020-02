Pescadores hartos de esperar, cansados de engaños saldrán a las calles

Golpe a la pesca. Los pescadores están hartos. Cansados de promesas incumplidas. Molestos porque se sienten engañados. Y la crisis ya amenaza con desbordarse. El Gobierno Federal no ha cumplido con la promesa de ayudar al sector pesquero. En otros sexenios, como el encabezado por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, el sector pesquero prácticamente fue abandonado. Y con el priista Enrique Peña Nieto fue lo mismo. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, los pescadores de altamar y de aguas interiores abrigaron la esperanza. Le creyeron. Votaron por él. Y hoy muchos de ellos se arrepienten. Pero lo justifican: “No teníamos de otra”. Los otros eran igual o peores. El presidente de la Unión de Armadores del Pacífico, Omar Lizárraga, anunció que el sector pesquero de altamar realizará manifestaciones. La demanda principal es que se considere un ajuste al precio del diesel. El problema ha convertido en incosteable a la actividad pesquera en altamar. Y no se castiga a los armadores solamente. A los obreros del mar los están condenando al desempleo. El próximo martes, la Unión de Armadores del Pacífico anunciará pormenores de sus movilizaciones. Pero si esto sucede en altamar, en aguas interiores la situación es igual o peor. Para los pescadores ribereños la temporada de capturas terminó prematuramente. Se quedaron sin empleo. En medio de ellos quedaron cientos de trabajadoras maquiladoras empleadas en las congeladoras. Al no haber producto se quedaron sin empleo. Y además de la falta de una real política pesquera, la desaparición de programas y la falta de conocimientos evidente del presidente en materia pesquera, el presupuesto de Conapesca el más bajo en su historia.

Entre la espada y la pared. El diputado federal Mario Osuna está colocado en una verdadera encrucijada. Osuna asumió la diputación federal al morir el titular, Maximiliano Ruiz. Osuna viene de abajo. Conoce al sector pesquero, particularmente el de aguas interiores, donde ha pasado prácticamente toda su vida. Sabe de las limitaciones ancestrales de los pescadores. Conoce perfectamente cuáles son sus necesidades. Y hoy sencillamente está en un verdadero conflicto. Porque en el fondo seguramente no está de acuerdo en el trato que están recibiendo los pescadores por el Gobierno Federal. Sabe que ni siquiera existe o al menos se sabe de una política pesquera de parte de la actual administración federal. Lo que sí está claro es la eliminación de programas que beneficiaban a los pescadores. Osuna ya vivió en carne propia lo que Morena está haciendo en la Cámara de Diputados. La Comisión de Pesca que presidía Maximiliano Ruiz, del cual fue su suplente y hoy es el titular, se la quitaron. Y es que Mario Osuna desde la campaña participó como miembro del PT. Y sigue, nos dice, perteneciendo al Partido del Trabajo.

¿Venganza o casualidad? Anoche se celebró la Velada de las Artes. Evento cultural presentado en el teatro Ángela Peralta. Evento que por su importancia y aporte atrae tradicionalmente la atención de muchos. Pero ayer el teatro lució a un poco más de la mitad. Poca concurrencia. El evento estuvo dirigido por el maestro Enrique Patrón de Rueda. Garantía en sus presentaciones. Tal vez pesó el hecho de que el maestro Patrón de Rueda renunció a ser parte de la ceremonia de Juegos Florales. El alcalde no asistió. Piensa mal y acertarás.