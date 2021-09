Pescadores lanzan un S.O.S., al gobernador  Quirino Ordaz y a Rocha Moya

Futurismo. Dicen que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa la mano derecha, pero en política ese adagio no parece tener adeptos. Al contrario, todo hay que publicitarlo para lo que se pueda ofrecer. Ayer, la diputada Cecilia Covarrubias se vio muy activa en Ahome con personal en los trabajos de fumigación de las escuelas. Con eso de que no hay dinero para la limpieza y sanitización de los planteles, al grado que no han empezado clases más de 300 instituciones en el municipio, por lo menos algunos salieron a ayudar. Eso sí, no faltó la foto con los letreros con el nombre de la diputada. Cuando menos.

S.O.S. Los pescadores de altamar ya no hallan a qué santo encomendarse para que los escuchen porque aparte de que no se la acaban con los gastos del avituallamiento a unos días de levantarse la veda al camarón, denuncian que ahora la Administración Portuaria Integral de Topolobampo les quiere cobrar el 5 % de las facturas de venta a los distribuidores de diesel que llegan al muelle para suministrar el producto a las embarcaciones. Carlos Sotelo Monge, presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Topolobampo, dijo que esta modalidad de la API al final de cuentas les está causando problemas a los armadores. El distribuidor no está dispuesto a asumir la “cuota” y, lógicamente, están tratando de trasladarlo a los pescadores, a las cooperativas. Incluso hizo el llamado al gobernador del estado, Quirino Ordaz; al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y a los legisladores sinaloenses para que les expliquen si podrán seguir desarrollando la actividad pesquera. Quieren muelle libre porque ellos participaron en la construcción y ahora son de la API, propiedad privada pues.

Adelanto. El alcalde electo de Ahome agarró el toro por los cuernos. Hizo un recorrido de supervisión por los drenes ubicados en la sindicatura Ahome debido al latente riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias que concluye el 15 de noviembre. Ahí, hizo el compromiso de gestionar ante las autoridades federales y estatales la rehabilitación del dren Jeime, incluyendo su posible entubamiento. Con el acercamiento que ha tenido con la Conagua, pues en este recorrido lo acompañó José Guadalupe Cristerna Juárez, jefe de Conservación del Distrito 075 de Conagua, se ve que la relación con la Comisión Nacional del Agua va mejor que con la anterior administración, que quedó debiendo 280 millones de pesos en agua. Mira nomás.

En la movida. Por cierto, lo que llamó la atención en el recorrido es que andaban tanto el director de Protección Civil Municipal por salir, Salvador Lamphar, como el delegado en la zona norte, Omar Mendoza. Se dice que este funcionario podría ser el nuevo coordinador de PC de Ahome, pero si Lamphar va de salida, qué hacía en el recorrido con el alcalde electo Gerardo Vargas. No cabe duda que cuando se le va acabando el agua al bule, hay que ver dónde hay agua limpia.

Prometer no empobrece… Las declaraciones del alcalde electo de Guasave, Martín Ahumada Quintero, levantó la ceja a más de uno. Dijo que se acabaron las obras que lleven “moches” o los famosos “diezmos” en una reunión que sostuvo con empresarios locales adheridos a la Canaco en la vecina ciudad. ¿Por qué cada alcalde o funcionario de cualquier nivel de gobierno o partido dice lo mismo cada vez que va a empezar su periodo? ¿Acaso el cáncer de la corrupción no se acaba? Ni se acabará.