Pese a la incertidumbre por el carnaval de Mazatlán, los preparativos continúan

Sigue adelante. Entre la ambigüedad expuesta por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sobre el Carnaval de Mazatlán 2022 y las aseveraciones del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, sobre la necesidad de no llegar a un nuevo confinamiento, algo es claro: los preparativos de la gran celebración continuarán. La organización de la fiesta ya lleva un avance del 70 por ciento, de acuerdo con los informes dados por el director del Instituto de Cultura y Arte, José Ángel Tostado, y las alegarías rodantes (30) ya se realizan. El secretario del Ayuntamiento, Édgar González aseguró que el Ayuntamiento se mantendrá listo, lo mismo para concretar la fiesta a partir del 24 de febrero, que para postergarla.

Ratifican triunfo de Roxana. La exdiputada Roxana Rubio Valdez compartió ayer muy temprano el documento con el que el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional ratifica su triunfo como la nueva presidenta estatal del partido albiazul en Sinaloa, y el de Luis Ángel Solano Guatimea como secretario general. Con esto, ella deberá asumir pronto las riendas del partido, aunque no se ha establecido fecha, pero su encargo deberá culminar durante el segundo semestre del 2024. En el posteo de la noticia en sus redes sociales, la originaria de Sinaloa municipio dijo que con esta determinación de su partido, los tiempos de contienda interna quedan atrás y comienza una nueva etapa para el panismo. No hay que olvidar que Rubio Valdez adelantó desde antes de su triunfo que, de ganar, llegaría al partido albiazul la época de las mujeres. En su mensaje, invitó al panismo sinaloense a ir unidos y juntos para recuperar sus orígenes y poder liderar a los sinaloenses.

De entrada, en cuanto asuma la dirigencia, Roxana Rubio tendrá un militante menos, pues justo ese día entrará en vigor la renuncia del diputado Adolfo Beltrán Corrales a las filas del partido. Y en el Congreso Local ya no encontrará bancada, pues Adolfo ahora es un diputado independiente, por lo que Roxana no tendrá necesidad de quitarle la coordinación que tenía y que hoy no existe para ellos.

Pleito entre Rocha y Fernando Sandoval. Nuevamente el gobernador reavivó este fin de semana el pleito que ya se traen él y su administración con el dirigente del SNTE sección 53, Fernando Sandoval. Justo el día en que la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el propio mandatario estatal confirmaron el aplazamiento del regreso a clases presenciales en el nivel básico, el líder magisterial había dicho que no había condiciones para que la comunidad educativa regresara a las aulas, y que no lo harían, por lo que, al cuestionar al mandatario estatal en un evento sobre esta postura, se limitó a decir que el SNTE no tuvo nada que ver en la decisión, que Fernando Sandoval anda en campaña y es un líder al que no le importa si los maestros se contagian. Y añadió textualmente: “Que no me vengan con cuentos ahora, no les interesa regresar a clases, si son maestros deben saber lo que el presidente (AMLO) les ha estado diciendo sistemáticamente, no hay cosa más importante que estar en la escuela”. No olvidemos que la sección 53 del SNTE deberá ser renovada próximamente, por lo que no quepa duda que algún grupo afín al morenismo busque arrebatar el control a Fernando Sandoval y su gente, a ver si lo logran. Ya ve usted que en la Sección 27 no lo lograron.