Pese a las constantes quejas, nadie los atiende

La raza de la colonia Elite, por el bulevar Villas del Río, en Culiacán, solicitan la atención del Ayuntamiento pa’ atender el problema de la falta de alumbrado público, pues comentan que ni la pasada ni la nueva administración municipal han atendido su reporte pese a las abundantes quejas que han hecho. Al parecer, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro tiene mucho que arreglar, pues los habitantes de la Elite no son los únicos que se quejan por su falta de atención. Por eso, quienes se encuentren en la misma situación, comuníquese con él al ‘fon’ (667) 169 76 56.

> Pérdida de la memoria

En la colonia 8 de Octubre de San Blas, El Fuerte, necesitan un especialista en casos de pérdida de la memoria, pa’ que consulte a la alcaldesa Nubia Ramos, porque como que se le olvidan mucho las cosas, y es que, por más que le han pedido y rogado por años que les eche la mano con la harta humedad que tienen en sus casas y que amenaza al pueblo entero a causa de una laguna que tienen cerquita, nomás parece que Ramos canta la rola de Thalía, esa que dice: “y si no me acuerdo, no pasó”, porque de a tiro que la ayuda brilla por su ausencia. Ahí si conoce a algún médico capaz, dígale que le eche el ‘fonazo’ a la ‘presi’ municipal al (698) 893 03 20, pa’ que se pongan de acuerdo con la cita, ¿arre?

> Oportunidad de chamba

La dirección de Ecología en Guasave tiene chamba para hombres que le entiendan a eso de la desmontada y que cuenten con las herramientas necesarias pa’ dejar limpiecitos los solares baldíos, pues la raza de las colonias está pegando el grito en el cielo de tanta alimaña que sale de la maleza y que se brinca pa’ sus casas. Si te interesa, solo tienes que echarle la llamada a la mera mera de Ecología, Brisa Berenice Jiménez Estrada, al (687) 872 15 36.

> Electricista de tiempo completo

Se solicitan unos electricistas para que permanezcan pendientes en la comunidad de Capomones, en el municipio de Angostura, para que cada vez que se descomponga la motobomba, la arregle, pues, según dicen, esto pasa muy seguido, y esta manda las aguas negras a la laguna de oxidación, y cuando falla, tienen que aguantar la pestilencia junto a las viviendas y nomás no se puede vivir así. Si te interesa el ‘jale’, márcale al gerente de la Jumapaang, Ricardo Angulo, al (697) 734 07 22.

> Ponga en orden las cuentas

Si usted es una de esas personas buenas para persuadir a la raza pa’ que paguen lo que le deben, quizá tenga el perfil para ser el gestor de cobranza que el Ayuntamiento de Mazatlán busca. Y es que el gobierno municipal del morenista Luis Guillermo Benítez Torres está por poner en marcha una oficina que se encargue de acabar con el rezago del predial. Así que, si se anima a ir por el puesto, aquí le dejamos el teléfono al que se puede informar pa’ pedir la chambita: (669) 982 21 11.