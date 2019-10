Petición. Y mientras que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro fue llamado al Congreso del Estado para comparecer por el tema de las inundaciones, el presidente municipal hizo una petición a los diputados locales para que aprueben la actualización de los valores unitarios del suelo, para que el impuesto predial se incremente el año entrante, conforme a la inflación. Hay que recordar que la mayoría de los legisladores aprobaron no autorizar este aumento para el 2019, y Estrada Ferreiro promovió un recurso legal, aunque no hubo respuesta favorable hasta el momento. Entre todos los contribuyentes morosos del predial suman mil 200 millones de pesos de adeudo, y esto es en parte por la falta de una buena estrategia de recaudación de este gravamen, que es la principal fuente de ingresos directo de los Gobiernos municipales. La legislatura también llamó a comparecer al alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Este deberá explicar a los legisladores los procedimientos a través de los cuales el Ayuntamiento concedió permisos para la construcción de torres departamentales en zonas donde el uso de suelo es para construcciones residenciales de unifamiliar. El munícipe porteño sostiene que no tiene nada que temer, pero versiones entre ellas la de la síndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez, es que el caso compromete mucho a la administración de Benítez Torres.

Dadivoso. El secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura, le dio ayer por repartir boletos de lotería a los reporteros que cubren la fuente del Ayuntamiento. Y es que presentó la edición de la lotería que celebra el aniversario de la integración del primer cabildo de Mazatlán. Hubo quien pidió más de dos cachitos. ¿Será que se sienten con suerte?

Coordinador. Como parte de los acuerdos del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ayer se formalizó el cambio de coordinador para el segundo año legislativo. Mario Rafael González Sánchez será el líder de la bancada, en sustitución de Eleno Flores Gámez. Además, el grupo petista está buscando incluir en su bancada a los legisladores de Morena que sean expulsados por haber votado en contra de los matrimonios igualitarios, pero la Comisión de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del partido todavía no les notifica a los diputados la decisión. Hay que recordar que los morenistas expulsaron de su grupo a Fernando Mascareño Duarte, quien se sumaría a la bancada del PT. De concretarse esas incorporaciones, se convertirá en la segunda fuerza política en el Congreso del Estado.

Sindicato. Los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, decidieron alzar la voz ante lo que consideran una injusticia laboral, porque viven en la inestabilidad e incertidumbre todos los días por el tema de salarios y prestaciones. El Suntuas se ha sumado al paro nacional que habrá en casi todas las universidades públicas del país, como parte de un movimiento nacional para lograr mayor financiamiento público y evitar recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020. De acuerdo con Carlos Aceves Tamayo, líder del Suntuas Académico, a pesar de que han privilegiado el diálogo antes de tomar cualquier tipo de acciones de este tipo, se han visto en la necesidad de hacerlo porque están preocupados por el contexto nacional.

Trámite. En la sesión ordinaria de ayer, en el Congreso del Estado se dio trámite a las observaciones enviadas por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a los decretos de los dictámenes de los informes de la Auditoría Superior del Estado, los cuales fueron enviados a la Comisión de Fiscalización, en donde se analizará el tratamiento legal que deberán hacerle. Hasta ayer, los legisladores todavía desconocían y no habían informado qué procederá después de esto, aunque no cayó nada bien en el ánimo de los morenistas Marco Antonio Zazueta Zazueta, Flora Isela Miranda Leal, Cecilia Covarrubias González y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, quienes aprobaron los dictámenes que fueron aprobados por mayoría del pleno.