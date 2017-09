Peugeot “push to pass” y por duplicar ventas al 2021, red parte nodal y tras SUV 3008 pronto la Expert

* Los 4 tipos de gasolinerías y estrategia de Pemex el 11 de octubre; avanza en Congreso de Yucatán propuesta vs Heineken; comisión en el Senado 9 meses acéfala.

EN EL LLAMATIVO mundo automotriz, el grupo francés PSA está decidido a ir por sus fueros. Amén de que hace unos días se formalizó la compra de la marca alemana Opel y su filial inglesa Vauxhall con GM en una transacción por mil 300 millones de euros, también lanzó su plan “push to pass” para internacionalizarse.



Ahora como el segundo fabricante europeo, sólo superado por VW que lleva aquí Andreas Hinrichs, Grupo PSA pretende diversificar su facturación para acotar la dependencia del viejo continente que aporta 50% de la misma.



En ese escenario vamos a ver un actor que va a empujar fuerte en AL, más allá de su conocido arraigo en Brasil, Argentina o Chile.



Con sus marcas Peugeot y Citroën es también conocido en Perú, Colombia, Uruguay, CA y El Caribe.



En México con 20 años de trayectoria, Peugeot es encabezada desde febrero por el ejecutivo francés Igor Dumas de 44 años, nacido en Saint Etienne.



Con 18 años en la industria y 7 en PSA, tiene la encomienda de hacer crecer esa marca aquí, bajo el paraguas de la estrategia global.



En enero estuvo en México el director general de la automotriz, en este caso Carlos Tavares. Lanzó junto con su red de 27 distribuidores, un plan de 80 acciones a seguir.



La red encabezada por Jorge Garza, ya redefinió la estrategia como “together to pass”, ya que ellos son parte nodal del esfuerzo.



Con 44 puntos de venta en el país, la intención es que el crecimiento se de con los mejores distribuidores para maximizar su rentabilidad. En este 2017 se abrirán otras 7 concesionarias y 2018 será de consolidación con la misma idea.



Obviamente Peugeot México pretende ofrecer al público el mejor producto disponible. Amén de los vehículos 208, 301 y 308 que ya maneja, este 2017 lanzó su SUV 3008 nominada como el “auto del año” en el Ginebra Motor Show. Amén de su tecnología, tiene un desempeño de 20.8 kilómetros por litro. Hay lista de espera de hasta 4 meses en todos sus mercados.



Pero además de ello en noviembre saldrá un nuevo vehículo comercial, en este caso Expert que se sumará a Partner y a Manager, furgonetas que colocan a la empresa europea como una autoridad por su “know how”, diseño y rendimiento de los motores.



Para 2018 vienen 3 lanzamientos más, entre ellos un par de SUVs, con lo que se pretende reforzar su crecimiento, que hasta agosto se ha mantenido por encima del mercado. En este último trimestre se espera que crecer 17% para llegar a unos 9 mil 200 automóviles en el año.



De cara al cliente, Peugeot también implementa una inédita política de total satisfacción en el servicio postventa. Sólo existe aquí. Si algo falla, el cliente puede decidir no pagar y no hay excusa para no contar con la pieza que se requiere.



En ese contexto seguirán las novedades y quizá más adelante la llegada de Citroën, aunque aún no hay nada en concreto. La meta a alcanzar para 2021 es duplicar las ventas conforme al cierre del 2016. Esto significará llegar a poco más de 16 mil autos.



Así que Peugeot va a dar más de que hablar.



* * *

LE CONFIRMO QUE será el 11 de octubre cuando Pemex Transformación Industrial de Carlos Murrieta Cummings de a conocer la estrategia para responder a la apertura que ya comenzó en la distribución de gasolinas con actores como Gulf, BP, Costco y quizá Walmart, Exxon, Total, Valero, Tesoro. Varios ya fueron aprobados por la CRE de Guillermo García Alcocer. Le platicaba de la incertidumbre que hay, máxime el tiempo transcurrido. El 30 de noviembre se liberará el precio de las gasolinas. Por lo pronto le adelanto que habrá 4 tipos de gasolinerías. La clásica sin grandes variantes para ciudades pequeñas a donde no habrá mucho cambio en la oferta, la plus para hacer frente a los grandes competidores con superficies de más de mil metros cuadrados, personal bien capacitado y diversos servicios. Ahí la marca está por definirse porque Gasolineros de México ya está registrada. También apunte a las gasolinerías con bandera blanca para aquellas firmas que utilicen su propia identidad, y la de “cobranding” en donde se mantendrá la marca PEMEX junto con la de los propietarios, figura que ya utilizan OXXO que dirige Carlos Arenas y 7 Eleven de Luis Chapa.



* * *

LE PLATICABA DE la propuesta que está en el Congreso de Yucatán para eliminar de la Ley de Salud restricciones que existen para la apertura de un expendio de cerveza a menos de 200 metros del otro. Fue Canaco Mérida que preside Juan José Abraham quien la presentó y el tema lo maneja el diputado Marco Alonso Vela. El punto es romper un coto que según esto ha beneficiado por años a Cuauhtémoc-Moctezuma hoy de Heineken que comanda Dolf van den Brink y que entorpece a Modelo que lleva Mauricio Leyva. El tema ya llegó a la mesa directiva. Se espera que en unos días avance a comisiones y de ahí al pleno. Claro que habrá que dar tiempo al tiempo.



* * *

DE NO CREERSE. Javier Lozano pidió licencia desde enero para apoyar al nuevo gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad. Pues resulta que la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado sigue acéfala. Quien hace cabeza en calidad de secretaria técnica es Sofía Figueroa. Así se maneja la política mexicana.