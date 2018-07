¡Pican, pican los moscos en Mocorito!

¡Que no le ganen! Ya se llegó la época vacacional por lo que la Central Camionera en Culiacán está a reventar, tome sus precauciones y si va a salir, aparte sus boletos con anticipación no vaya a ser que no encuentre lugar.

Laguna con moscos. En Mocorito, la raza del poblado La Misión no haya qué hacer por los moscos, y es que dicen que el monte y la cercanía de la laguna de oxidación hace que estos proliferen, lo único que queda por hacer es que la Jurisdicción Sanitaria 03, a cargo de Luis Víctor Velasco, aumente la chamba de fumigación.

Puras largas. Va cumplir un año de que se formó el Instituto de Cultura en Guasave y aún no opera como tal, y a pesar de que el presupuesto debió haber entrado en vigor desde enero, aún no conforma el consejo que lo regirá, que estaría encabezado por el alcalde, tiene todavía muerta a esta paramunicipal.

Temor. En Mazatlán corre duro el rumor de que el alcalde electo, Luis Guillermo “el Químico” Benítez está vigilando para evitar que saqueen oficinas, y es que siempre ha dicho que teme que le dejen el Ayuntamiento y las dependencias como el Acuario y la Jumapam, sin dinero.

Pleito. De plano que el lío entre indígenas del ejido 5 de Mayo de Ahome necesita que alguien calme los ánimos, pero quién será si el propio Hernán Cuevas, chaca de la Comisión de Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa (Copasin), tuvo que salirse en caliente porque no lo dejaron hacer un censo con miras a las próximas elecciones pa’ cobanaro...