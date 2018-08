Pide AMPI nacional a Fiscalía de Sinaloa agilice investigación de extorsión

Denuncia nacional. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) ya intervino. Desde la capital del país lanzó un llamado a la Fiscalía General de Sinaloa para que se aboque a la investigación y esclarecimiento de la denuncia que se presentó por extorsión contra el despacho jurídico Álvarez y Asociados. Firmado el documento por Alejandro Kuri, presidente nacional de AMPI, y Óscar Luis Orozco, secretario del consejo. El documento, cuya copia tenemos enfrente, solicitó la rápida investigación de los hechos al considerar que esas acciones de extorsión inhiben la inversión y provocan el abandono de futuros proyectos y desarrollos inmobiliarios.

Como ya es del conocimiento público, la denuncia por extorsión contra el mencionado despacho jurídico se ventiló en un encuentro con el próximo alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez. Pero eso no quiere decir que el asunto sea nuevo. Desde hace más de ocho meses el caso es conocido por la Fiscalía General de Sinaloa. En la Vicefiscalía zona sur ya está abierta una carpeta de investigación. Ahí de acuerdo a la información de la Vicefiscalía se están recabando todo lo relacionado al caso que pudiera probar la denuncia de tres desarrolladores inmobiliarios de Mazatlán.

De acuerdo a los denunciantes, está ya en manos de la Fiscalía todos los elementos de prueba necesarios que pudieran servir para que el caso se judicialice. Es decir se lleve ya a tribunales. Todo es cuestión de tiempo.

Conapesca y su futuro incierto. A los pescadores no les falta razón. Los recursos aprobados para aplicarse en programas estratégicos en apoyo a la actividad pesquera no aparecen. Y a cuatro meses del cambio de gobierno temen y con justa razón de que los dineros podrían haberse “esfumado”. El viejo edificio que inicialmente albergó en Mazatlán a Banrural hasta su desaparición y que hoy es Conapesca, sepultará nuevamente a una dependencia federal. Tan incierto es el futuro de esas oficinas que hasta el letrero de Conapesca que se tenía en la cima del edificio lo quitaron. ¿Será porque el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya adelantó que Conapesca se convertirá en Secretaría de Pesca? No sabemos.

Pero los dirigentes pesqueros que el lunes bloquearon los accesos a ese edificio ya se dieron cuenta que el comisionado Mario Aguilar está ausente desde hace varios días. Y ninguno de los funcionarios que aparecen en el edificio les dan respuestas claras. Es probable que los recursos que estaban destinados para los programas que reclaman los pescadores se hayan aplicado en otras áreas. Pero eso está en estos momentos como una sospecha.

Meade en Los Mochis. El gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, recibieron en el aeropuerto de Los Mochis al excandidato presidencial José Antonio Meade. A la recepción se sumó el senador electo Mario Zamora, quien invitó a una cena en su casa al excandidato presidencial. Como muchos saben, Mario Zamora es amigo y allegado a José Antonio Meade. Gran parte de su carrera dentro de las estructuras de gobierno federal se la debe a Meade. Y seguramente su amistad hacia Meade continuará sin que pese la derrota electoral del pasado 1 de julio. Meade hace unos días se reunió en privado con López Obrador. Lo hizo en casa del próximo presidente. Y el mismo López Obrador hizo público el encuentro.