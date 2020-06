Pide el Papa suspensión de todas las guerras.

HISTORIA EN EL DEBATE

5 de junio de 1970

Interesa a Japón feria local. La exposición flotante de Japón, “Jetro”, ha manifestado su interés por participar en la proyectada feria de la Canaco local en no-viembre próximo. El delegado de Turismo, Gilberto Limón de la Rocha, informó que a fines del presente mes, representantes del organismo sostendrán una entrevista con los directivos de la exposición para asegurar su participación. Los barcos de la “Jetro” han recorrido todos los mares y visitados los puertos más importantes del mundo, mostrando una imagen del Japón industrial y su avance técnico.

Ambulantes no respetan órdenes sanitarias. La unidad Sanitaria del municipio exhorta a los vendedores ambulantes a que cumpla cabalmente con las disposiciones que les han sido señaladas y las cuales no han sido acatadas por la gran mayoría. Se exigirá a los vendedores ambulantes, sobre todo los de mariscos, que no ofrecen ninguna seguridad de higiene, además de que por las altas temperaturas son más susceptibles a descomponerse, a que cumplan las disposiciones, si no, simplemente se les recogerá el producto.

Perú implora por alimentos. Lima. Una espesa capa de nubes cubrió la costa peruana, dejando en tierra a helicópteros y aviones de salvamento, cuyas tripulaciones se vieron imposibilitadas de prestar a ayuda a los millares de personas heridas y hambrientas que se encuentran en un valle andino azotado por el terremoto más grave en la historia de Perú. El desastroso cambio del clima se produjo cuando se completaba la primera pista en el corazón de la zona de la tragedia, donde se calcula que murieron unas 30 mil personas.

Baby para la señora de Rocha. En el hogar del prestigiado doctor Gilberto Rocha y su guapa esposa, Soledad Beltrán de Rocha, se recibirá en unos días la visita de la cigüeña. Ante la proximidad de la fecha, la señora de Rocha fue objeto de un agasajo que su amiga, la señora Martha Chao de Aguirre, le ofreció en su residencia de jardines del Valle. Asistieron Neove de Sandoval, Chayito de Vidales, Marilú de Loaiza, Laura de Tardáguila y muchas más, quienes disfrutaron de una agradable tarde.

5 de junio de 1995

Alud de embargos a industriales. Industriales están siendo objeto de embargos por parte del fisco, Infonavit, la banca y el propio IMSS, denunció el vicepresidente nacional de Canacintra, Heriberto Félix Guerra, al hacer un llamado enérgico a las autoridades para que rectifiquen el camino, puesto que lejos de mejorar, la situación se empeora y causa irritación y molestia. “Si con el equipo funcionando, no se pueden cubrir los compromisos, menos podrán pagar los industriales si son embargados”, externó molesto el dirigente industrial.

Proponen reducir edad penal. México, D.F. El vicepresidente de la Comisión de Deporte, Juventud y Recreación, Miguel Ángel Alanís, propuso reducir la edad penal, como medida para detener la delincuencia juvenil en la Ciudad de México, ya que los menores están conscientes de que, por ejemplo, después de asesinar a una persona, sólo pasarán dos años en la cárcel. “No es posible que los procesados vayan al reclusorio a veranear, e incluso salgan aun más entrenados para el delito”, subrayó.

Pide el Papa suspensión de todas las guerras. Bruselas. Bruselas. Casi 40 mil personas tomaron parte en una misa oficiada al aire libre, bajo una pertinaz lluvia, por Juan Pablo II frente a la catedral de Bruselas, donde beatificó al misionero flamenco Damián de Veuster, quien dedicó su vida a cuidar enfermos de lepra en Hawai. En su homilía, el Papa hizo un llamamiento para suspender todas las guerras en el mundo. Apeló a los gobiernos y pueblos para que suspendan las acciones bélicas y los conflictos armados. "Las armas deben silenciarse definitivamente. Después de 50 años del término de la Segunda Guerra Mundial, el deseo de poder y venganza deben tener un fin definitivo.

Los conflictos armados son un fracaso, sólo el diálogo constructivo es digno del hombre", sentenció Su Santidad. Entre los asistentes a la misa, figuraron los reyes de Bélgica, Alberto II y Paola. Más tarde, se reunió con los obispos belgas y el primer ministro, Jean-Luc Dehaene. Sólo se produjo un incidente, cuando un grupo de jóvenes comenzaron a distribuir preservativos entre los asistentes a la misa, siendo retirados por la policía.