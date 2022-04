Piden a Estados Unidos reanude pláticas de paz

audima

5 de abril de 1972

¡Trágica explosión de gas! Un muerto y 10 personas gravemente heridas por quemaduras fue el saldo de una tremenda explosión de gas ocurrida en la parte posterior del Mercado Independencia, cuando una manguera de gas conectada a una tanque cisterna se rompió, haciendo que el gas que conducía explotara en forma de flamazo que alcanzó a las víctimas citadas. Los heridos, entre ellos una familia completa, que pasaban inocentemente por el lugar fueron alcanzados por las llamas e internados en la Cruz Roja para su inmediata atención.

Asalto al Congreso del Estado. Una turba de aproximadamente 40 miembros del grupo de estudiantes huelguistas tomó por asalto el auditorio del Congreso del Estado, saboteando la sesión pública en que la comisión especial rendía el informe de los estudios realizados en torno al conflicto y presentada el proyecto de la nueva ley orgánica. Al término de la sesión, vociferando palabras malsonantes, el edificio fue apedreado y pintarrajeado, huyendo los asaltantes para refugiarse en el edificio central de la UAS.

Piden a EU reanude pláticas de paz. París. Vietnam del Norte y el Vietcong exigieron a Estados Unidos que reanude las conversaciones de paz para el sudeste de Asia, pero las representación de Washington y Sunyon, rechazaron la demanda. Las misiones comunistas anunciaron que habían entregado notas a la delegación norteamericana en que exigen la reanudación de las sesiones que Estados Unidos interrumpió el 23 de marzo pasado, por considerar que la otra parte no estaba negociando sobre una base firme y concreta.

Las representaciones norteamericanas y sudvietnamesa dijeron que habían contestado que no hallaban aceptable la propuesta comunista de reunirse y reafirmaron la posición que "nuestra parte presentó el 23 de marzo con relación a futuras sesiones", o sea, no volver a negociar mientras no haya evidencia segura de que los comunistas actuaran en forma sustancial. El Vietcong afirmó que "siempre ha demostrado su buena voluntad en la labor de procurar una solución correcta y pacífica al problema vietnamés".

Piñata para Elsie Falomir. En días pasados se ofreció un simpático festejo infantil para la linda Elsie Edith Falomir, por haber llegado felizmente a otro añito de existencia. La cumpleañera es hijita del señor Guillermo Falomir y su esposa, Elsie Ramírez de Falomir. La señora de Falomir atendió a todos los pequeñitos con miles de detalles, los que fueron a felicitar a Elsie, llevando pruebas de amistad convertidas en regalitos muy lindos y felicitaciones cariñosas por su cumpleaños.

5 de abril de 1997

Intentan frenar corrupción. Con la finalidad de erradicar los vicios, y más que eso, la exagerada corrupción en el manejo de los presupuestos municipales, el Congreso del Estado aprobó una nueva ley de Contaduría Mayor de Hacienda para practicar auditorías fiscales y supervisar físicamente las obras que se realizan. Antes de esto, la Comisión de Glosa y la totalidad de la Legislatura se encontraba incapacitada legal, técnica y jurídicamente para verificar los informes contables que rendían los ayuntamientos.

Proponen cobrar impuestos a ambulantes. México, D.F. El PRD presentó una iniciativa de ley para incorporar al régimen fiscal al sector informal de la economía y crear un marco jurídico para el uso de la vía pública, a fin de encausar a ese núcleo de trabajadores en el padrón de contribuyentes. La iniciativa incluye la promulgación de la Ley Federal de Organización social para el trabajo informal, así como reformas a varias disposiciones en materia que permitan rescatar y hacer más productivo a los que se dedican a la economía “subterránea”.

Operación de urgencia en Albania. Roma. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU lanzó una operación de urgencia, como parte de una primera ayuda humanitaria a Albania desde el inicio de la crisis, mientras se espera la llegada de la fuerza multinacional. Esto ayudará a los albaneses más perjudicados por la penuria de víveres generada por la crisis en el país balcánico. Se formará una fuerza especial para escoltar la ayuda humanitaria de emergencia que arribará a Albania.