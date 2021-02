Piden asilo político los Mayoral en Estados Unidos

Historia en el debate

28 de febrero de 1971

Fabulosa inversión en Topo. Mil doscientos millones de pesos serán invertidos en el puerto, tanto en su rehabilitación para el tráfico de altura, como en el establecimiento de industrias de transformación, proyectándose una planta para producción de papel beneficiando el bagazo de caña, molinos de aceite para industrializar las oleaginosas y otros cultivos. La inversión será hecha por la firma Marubeni Lida de Japón, quien ha realizado estudios exhaustivos sobre la viabilidad de las obras y la recuperación del capital. El Gobierno de México ha dado su aprobación.

Proyectan nuevo edificio de Canaco. El gerente de la Canaco, Gilberto Limón, declaró que es probable que en el presente año se inicie la construcción del nuevo edificio del organismo que tendrá un costo aproximado de un cuarto de millón de pesos. Para la iniciación de los trabajos de edificación, la Canaco recibió el ofrecimiento de un donativo por 50 mil pesos, el cual fue hecho por el señor Canuto Ibarra Guerrero. La obra es parte del programa de trabajos a realizarse durante el año en curso.

Colombia vuelve al estado de sitio. Bogotá. Tras un receso de 5 meses, el país volvió al régimen de estado de sitio, en el cual ha tenido que desenvolverse alternativamente desde hace casi dos décadas, y el gobierno comenzó a aplicar las medidas propias de ese estado. La medida fue establecida por el presidente, Misael Pastrana, para contener una ola de huelgas estudiantiles y de profesores de primaria que amenazaba con alterar la paz pública con un paro general de la Unión de Trabajadores junto con la oposición.

Enlace Lizárraga-Acosta. En el puerto de Mazatlán, la señorita Beatriz Lizárraga y el estimado caballero mochitense, Abelardo Acosta Arce, se juraron amor y fidelidad durante una solemne ceremonia celebrada en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Los padres de los contrayente, donde Ignacio Lizárraga y Conchita Pérez e Lizárraga y doña Elisa Arce viuda de Acosta, acompañada del señor Robert Harry, apadrinaron el matrimonio de la pareja que llevó un cortejo nupcial muy numeroso.

28 de febrero de 1996

Esfuerzo por garantizar seguridad. Mientras el procurador general de Justicia, Roberto Pérez Jacobo, fue criticado al comparecer ante el Congreso del Estado, en un esfuerzo por restablecer las garantías de seguridad, el alcalde de Culiacán, Sadol Osorio, puso en marcha operativos de vigilancia que incluyen la participación del Ejército, a quien son los únicos que respetan los delincuentes, en los caminos vecinales. Muchos criticaron las medidas que empiezan a tomar las autoridades de Culiacán, pero la violencia ha cobrado tal auge que sólo se combate con acciones radicales.

PRI se prepara para gobernar otros 67 años. México, D. F. El PRI no está dispuesto a ceder el poder y no obstante las críticas de la oposición, se prepara para mantenerse otros 67 años, aseguró Miguel Osorio. El secretario adjunto del Comité Ejecutivo del tricolor, también anunció que en marzo, festejará 67 años de existencia, acto al que acudirá el presidente Zedillo. Aseguro que si bien en su partido no hay triunfalismos, sí está satisfecho por los esfuerzos realizados, lo que los obliga a trabajar más.

Piden asilo político los Mayoral. San Diego. Los mexicanos Vicente y Rodolfo Mayoral, padre e hijo, pidieron de manera formal asilo político ante un juez migratorio de Estados Unidos durante una audiencia en California, informó su abogado Jack Bournazian. Este dijo que sus clientes presentaron la petición y declaraciones escritas sobe su caso en la instalación de detención migratoria, donde se encuentran desde principios de mes cuando ingresaron como indocumentados a Estados Unidos.

Vicente Mayoral fue el policía ministerial que participó en la detención de Mario Aburto Martínez, señalado como el autor del crimen de Colosio. Los Mayoral temen ser aprehendidos de nuevo, después de ser exonerados a finales de 1994, después de ser acusados de complicidad en el asesinato del candidato presidencial, ocurrida en marzo de ese año en la ciudad de Tijuana, México.