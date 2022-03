Piden continuar con los protocolos sanitarios pese a disminución de Covid

audima

La nueva normalidad. Las autoridades de Salud han urgido a los ciudadanos para que, a pesar de la disminución de los casos activos de Covid-19, no abandonen los protocolos preventivos. Advierten que lo peor sería pensar que la pandemia por el Covid-19 ha terminado. Y es que en menos de un mes, los mazatlecos han pasado de la alerta estricta al completo relajamiento. Se nota en la ciudad una confianza ciudadana y el abandono de los protocolos, como el uso del cubrebocas y la sana distancia. Los responsables de centros comerciales, como el tianguis dominical de la colonia Flores Magón, se han olvidado de la instalación de los filtros sanitarios, donde se vigila el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial. Ayer, el reporte epidemiológico expedido por la Secretaría de Salud apuntaba a una baja incidencia de casos activos. En Mazatlán eran 126 los casos activos. Pero son mucho más los casos considerados sospechosos de portar la enfermedad. De acuerdo con el reporte, solo en el municipio porteño, 676 pacientes se encontraban bajo vigilancia médica por ese motivo. Mazatlán ya se alista para la temporada vacacional de Semana Santa y el arribo masivo de visitantes que con ella arriba. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha prometido un operativo estricto para mantener cortadas las cadenas de contagios. El reto parece muy grande para la capacidad demostrada por el Ayuntamiento durante los seis días de carnaval, cuando prevalecieron las aglomeraciones y no se hicieron respetar los topes de aforo.

Operativo estricto. A propósito de vigilancia, ayer se notó un estrecho dispositivo de seguridad tanto dentro como fuera del coloso de futbol, El Kraken. Quienes asistieron se mostraron sorprendido por la vigilancia estricta, la instalación de filtros sanitarios, arcos detectores de metales y otro tipos de dispositivos. En el interior, los agentes de seguridad se mostraban atentos al comportamiento de los grupos de aficionados y más de uno de ellos fue sometido con fuerza cuando intentaron invadir zonas vedadas durante el encuentro entre Mazatlán FC y León. No es para menos. La violencia vivida en Querétaro hace dos semanas han marcado antecedentes que no se deben de obviar cuando se trata de la afición.

Un huevo muy cacareado. Así se dice en el rancho cuando se anuncia una y otra vez una acción que no se ve llegar. Y eso es lo mismo que la administración municipal encabezada por el morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha hecho al anunciar la demanda de exfuncionarios involucrados con la pérdida del litigio ante la empresa Nafta. Esta semana, el Ayuntamiento dio por finiquitada la indemnización ordenada por los jueces para esa empresa debido a la clausura irregular de un proyecto de gasolinera cerca del malecón. El Ayuntamiento cedió la propiedad de tres predios públicos más el pago de algunas millonarias mensualidades. Todo por un monto de 141.8 millones de pesos. El caso ha incidido en un daño para las finanzas públicas y ahora el alcalde pretende fincar responsabilidad por ello a los funcionarios que clausuraron de manera irregular el proyecto. Quienes no atendieron las diligencias que se dieron por el caso en los Juzgados y aquellos cuya actuación sospechosa degeneró en la pérdida del litigio. Lo que no ha dicho el munícipe ni el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, es cuándo va a proceder de manera legal.