Piden destitución de jefe de Parques y Jardines

Trabajadores del departamento de Parques y Jardines se manifestaron ayer en Palacio Municipal para exigir la destitución de su jefe, José Alberto Zambrano, quien presuntamente comete violencia de género contra las trabajadoras. Expusieron que el empleado municipal hace alarde de su amiguismo con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y por ello, según lo quejosos, comete atropellos y vulnera los derechos humanos de sus subordinados. En la manifestación participaron decenas de trabajadores, junto con la líder del sindicato, Laura Elena Tirado Aguilar. También salió a relucir la falta de equipo para que los empleados desarrollen sus labores con seguridad. Expusieron que no cuentan con escaleras adecuadas para trepar a las alturas, por lo que a diario se encomiendan a sus santos para que no ocurra un accidente como el del camión recolector de basura, que también fue previsto, pero no les hicieron caso. Pues las cosas no andan bien en los departamentos que se encargan de darle el servicio a la ciudad, y parece que es porque le están regateando los recursos para su operatividad y la soberbia de un sujeto con actitudes machistas que se dice jefe y aprovecha su relación con los altos mandos para hacer lo que le venga en gana. Y mientras esto ocurría, el alcalde presumía la ciudad en un conversatorio desarrollado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En los cuatro años de gobierno que lleva el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha realizado 51 viajes nacionales y al extranjero, y también se ha gastado 1.6 millones de pesos por concepto de viáticos. Bajo el argumento de que sale a promocionar el destino, el presidente municipal echa mano del dinero público sin limitaciones, pero hasta el momento no se ven los beneficios en la población. Por esta situación, integrantes del Observatorio Ciudadano Mazatlán se pronunciaron por que los gastos destinados a viajes y viáticos del alcalde de Mazatlán sean regulados, ya que hasta el momento no existen leyes ni reglamentos locales que limiten y establezcan criterios específicos para disponer del dinero público de manera ordenada. Urgen que le “amarren las manos al Químico” para que deje de manotear los recursos públicos bajo el argumento de que promociona el destino, pues hasta el momento no existe evidencia pública, datos o estadísticas concretas que comprueben los beneficios de sus viajes.

De chiste estuvo la sesión ordinaria número 9 del cabildo en Mazatlán. Ante la ausencia del alcalde, no duró ni media hora. Lo único relevante fue el punto de acuerdo que presentó la regidora América Carrasco sobre la creación del padrón de integridad empresarial. Hasta el mismo secretario del Ayuntamiento lo dijo, es la sesión de cabildo más corta que se ha tenido, pues ¿cómo no?, con la ausencia del presidente obviamente se recortaría todo. Esta es otra prueba de que el alcalde prefiere salir de la ciudad, viajar, promover su imagen, mientras que Mazatlán zozobra en sus problemáticas, principalmente la falla en los servicios públicos, los derrames de aguas negras por doquier, y manifestaciones de ciudadanos y hasta de los mismos trabajadores de la comuna.